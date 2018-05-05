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كُتّاب وآراء
إسبانيا تمنح إنييستا أرفع وسام في مجال الرياضة
منح مجلس الوزراء الإسباني أمس الوسام الملكي للاستحقاق الرياضي لقائد فريق برشلونة، أندريس إنييستا، وهو أعلى وسام تمنحه الحكومة في مجال الرياضة، ونال ذلك الوسام عدة رياضيين من قبل من بينهم تشافي هرنانديز وإيكر كاسياس وفيسينتي ديل بوسكي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة ووزير التعليم والثقافة والرياضة، إنييجو مينديز، ذلك القرار من خلال المجلس الأعلى للرياضة تقديرا لمجهودات إنييستا، الذي أحرز هدف فوز إسبانيا ببطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا في شباك المنتخب الهولندي.
وقال مينديز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس "أنهى إنييستا مسيرته الرياضية في برشلونة بعد تحقيقه البطولة الـ32 ، وارتدي اللاعب قميص المنتخب الوطني في مناسبات عديدة في جميع الفئات العمرية".
وبتلك الجائزة انضم إنييستا لزملائه بالمنتخب اللذين نالوا ذلك الوسام من قبل مثل إيكر كاسياس وتشافي هرنانديز وأيضا مدرب المنتخب الوطني الأسبق فيسينتي ديل بوسكي.
ونال ديل بوسكي ذلك الوسام بعد تحقيقه بطولة كأس العالم في 2010 ، بينما حصل كاسياس وتشافي على الوسام في يونيو عام 2015.
ويذكر أن آخر من نال ذلك الوسام الرفيع هو لاعب التجديف الأوليمبي دافيد كال، الذي فاز بخمس ميداليات أوليمبية إحداها ذهبية و4 فضيات في أوليمبياد أثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012.