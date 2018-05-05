بوفال يَقترب من مُغادرة ساوثهامبتون الإنجليزي

بدر إمديد

كَشفت مجموعة من التقارير الصحفية الفرنسية، خلال هذا الأسبوع، عن رغبة نادي نيس الفرنسي ضم الدولي المغربي سفيان بوفال إلى صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن وضعت إدارة نادي ساوثهامبتون اللاعب في لائحة المغادرين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد توتّر علاقته أخيرا مع مدربه مارك هيوغس.

وأكّدت صحيفة "sport" الفرنسية، أن إدارة نادي نيس أبدت رغبتها الجادة في جلب "الأسد" المغربي إلى صفوفها في الصيف المقبل، من أجل تعويض رحيل نجم الفريق الفرنسي ألان ساينت ماكسيمين القريب من المغادرة صوب البريمييرليغ، مستغلة أيضا التوتر الحاصل بين اللاعب ومدرب الفريق في الآونة الأخيرة، إذ تم استبعاده عن تشكيلة مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق تشيلسي، بسبب عدم رغبته في إجراء الحصة الإحمائية التي تسبق المباراة، بعد أن علم بأنه لن يوجد ضمن التشكيلة الرسمية.

وأضاف الموقع ذاته، أن نادي مارسيليا دخل على الخط هو الآخر من أجل استقدام اللاعب خلال سوق انتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن طالب مدرب الفريق رودي غارسيا إدارة نادي عاصمة جنوب الفرنسي باستقدام الدولي المغربي، الذي سبق له أن درّبه عندما كان لاعبا لفريق ليل الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن قطبي مدينة ميلانو "إي سي ميلان" و"إنتر ميلانو"، أبديا رغبتهما في الاستفادة من خدمات النجم المغربي في ظل المرود الطيّب الذي يقدّم رفقة نادي"القديسين"، رغم عدم لعبه بشكل كبير وجلوسه على مقاعد البدلاء بشكل مطوّل، بحيث دخل في أغلب المباريات احتياطيا، رغم بذله مجهودات كبيرة لتأكيد أحقيته باللعب بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن سفيان بوفال، كان قد انتقل إلى فريق "ساوثهامبتون" قادما من فريق ليل الفرنسي صيف 2016، بصفقة بلغت قيمتها 18 مليون أورو، إلا أن جلوسه المتكرّر على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى الإصابة التي كانت قد ألمّت به في بداية الموسم لم يساعداه على تقديم المستويات المرجوة منه، خاصة وأنه يعد من بين أبرز المواهب الشابة على الساحة الأوروبية في السنوات الأخيرة.

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