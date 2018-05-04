إطلاق اسم بن مبارك على بوابة بملعب ملقة

هسبريس من الرباط

بحضور عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وعبد الفتاح اللبار، القنصل العام لملاقا قاديس، ومحمد جودار وحمزة الحجوي، نائبي رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، أعلن عن إطلاق اسم عبد الله بن مبارك الأنطاكي على البوابة رقم 6 لمعلب ملقة الكبير.

حفل التكريم لواحد من أيقونات كرة القدم المغربية عرف، أيضا، حضور عمدة مدينة ملقة الإسبانية ورئيس البرلمان ونائب رئيس الجهة ونائب رئيسة الحكومة المحلية ووزراء الجهة وعدد من الجماهير الكروية من مختلف الأجيال.

كما قدم لاعبون سابقون، أمثال نور الدين النيبت ومليود الصغير ولحسن الشبكي وعبد القادر حسين والمعطي الشرقاوي وقرزاب محمد وقندريشي رشيد، هدايا رمزية للنجم المحتفى به الذي لم يستطع مقاومة دموع الفرح، حيث طلب من الوزير بنعتيق "تبليغ الشكر والامتنان للملك محمد السادس على هذه الالتفاتة التي تؤكد من جديد اهتمامه الاستثنائي بمغاربة العالم.

ويعدّ عبد الله بن مبارك الأنطاكي نموذجا حيا لنجاح مغاربة العالم في القدرة على الاندماج الإيجابي في بلدان الاستقبال، وفي الوقت نفسه الارتباط القوي بالوطن الأم والدفاع عن قضاياه المشروعة، طيلة وجوده بمدينة ملقة الإسبانية في أواخر الخمسينيات إلى اليوم.