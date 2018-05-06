الإدريسي يفكر في الالتحاق بالمُنتخب المغربي

هسبورت - محمد فنكار*

لازال أسامة الإدريسي، الهولندي من أصل مغربي، مهاجم "أز ألكمار" الهولندي، لم يحسم بشكل كبير في فكرة انضمامه إلى المنتخب المغربي بشكل نهائي، حيث يدرس ذلك بعد حديثه مع كريم الأحمدي، متوسّط ميدان "الأسود" وعميد فريق "فاينورد".

وكشفت تقارير إعلامية هولندية أنه وبعد محاولة إقناع الأحمدي للإدريسي، أعطى اللاعب موافقته المبدئية وطالب بمزيد من الوقت من أجل إعلان قراره النهائي، إذ من المرجّح أن يعدل عن قراره بحمل قميص منتخب هولندا بعدما مر من فئاته الصغرى.

وأكّدت نفس التقارير أن الحوار الذي دار بين اللاعبين المغربين الناشطين في هولندا، كان فيه الأحمدي مؤثرا من خلال توجيهه وحثه على اللعب للمنتخب الوطني، باعتباره لاعبا موهوبا ومن شأنه تقديم الإضافة مستقبلا، موضّحا أنه من بين الأفضل في هولندا.

وفي سياق متّصل، أبدى بعض الهولنديين في مواقع التواصل الاجتماعي تذمّرهم من كثرة اللاعبين الذين يختارون منتخب المغرب على حساب منتخب بلادهم، إذ فضّل العديد من النجوم المكونين في الأراضي المنخفضة تغيير اختيارهم في آخر لحظة، والحديث هنا عن كل من كريم الأحمدي وأسامة السعيدي، والنجم حكيم زياش وآخرهم سفيان أمرابط وآخرين.

ويعد الإدريسي (22 عاما) من بين أفضل مواهب هولندا، حيث بلغ مستوى جد جيد، جعله مطلوبا لدى فرق في أوروبا، كما أنه يلعب بشكل دائم ومستمر في "الإيريديفيزه" مع ناديه "أز ألكمار"، قادما إليه من "غرونينغن" وقبلها "فاينورد"، علما بأنه لعب لمنتخب أقل من 19 سنة، سنة 2015.

ويحمل اللاعب الجنسيتان المغربية والهولندية، وصرح في وقت سابق أنه على استعداد للعب للمغرب إن تحسّن مستواه وأقنع به الناخب الوطني هيرفي رونار، كما أنه سيناقش الأمر مستقبلا ولا يجد أي مشكل في اتّخاذ هذا القرار.

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