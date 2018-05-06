زيدان: الريال لن يقف في ممر شرفي لبرشلونة

هسبريس - افي

أوضح مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أن قراره بعدم الوقوف في ممر شرفي لبرشلونة على ملعب كامب نو كونه فاز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، يأتي كنتيجة طبيعية لامتناع الخصم الأزلي للملكي عن فعل الأمر ذاته في النصف الأول من البطولة على ملعب سانتياجو برنابيو بعدما توج الريال بمونديال الأندية.

وفي مؤتمر صحفي عشية كلاسيكو الليغا في الجولة الـ36 من البطولة، قال زيدان "لست مخولا وحدي باتخاذ قرار بشأن الوقوف في ممر شرفي من عدمه. يجب التحدث عن الموقف لأنه عقب مونديال الأندية لم يهمهم الوقوف في ممر شرفي لنا".

وأضاف "هناك من قال إنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم لم يكونوا في المسابقة، وهذا ليس صحيحا لأنهم شاركوا في التشامبيونز ليغ التي يجب الفوز بها للتأهل لمونديال الأندية".

وأضاف "لست أنا المخول باتخاذ قرار بشأن الوقوف في ممر شرفي أم لا، هم الذين لم يفعلوا ذلك، ونحن بكل الاحترام لن نفعل ذلك لأنهم لم يفعلوا".

وعلى الرغم من ذلك، أشاد المدرب الفرنسي بالموسم الذي قدمه البرسا وقال "احترم ما قدمه برشلونة، فالفوز بالليغا هو الأصعب والأكثر تعقيدا وجمالا. أهنأهم وهذا هو الاحترام..إذا كانوا قد وقفوا في ممر شرفي لنا، لم أكن لأكسر عادة معمول بها، لكننا لن نفعل شيئا لم يفعلونه هم".

واضاف "كانت هناك عادة سارية والآن لم يعد يقوم بها أحد. لا يمكن أن نقول إن ريال مدريد كسر هذه العادة لأن هذا ليس صحيحا".

ولن يقف الريال كذلك في ممر شرفي لأندريس إنييستا الذي أعلن أن هذا سيكون الموسم الأخير له مع برشلونة.

وفي هذا الإطار، قال زيدان "ما سنفعله من أجل لاعب نكن له إعجابا ولا نعتبره لاعبا عاديا لكل ما قدمه، هو أننا سنقوم بتحيته وتهنأته وتمني التوفيق له في مستقبله".