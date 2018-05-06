حصيلة مخيبة تبعد لزعر عن المنتخب المغربي

هسبورت - محمد فنكار*

تَوارى الدولي المغربي أشرف لزعر عن الأنظار لمدّة طويلة، ولم يعد يثير اهتمام الإعلام الدولي بعدما "دفن" مستقبلة مع فريق "بينفينتو" الإيطالي، والذي يغيب أيضا عن تشكيلته الرسمية والاحتياطية منذ مدّة طويلة بسبب الإصابة في الركبة.

لزعر، الظهير الأيسر الذي كان من بين اهتمامات الناخب الوطني هيرفي رونار في وقت سابق، لم يتحكّم في مساره بالشكل المطلوب، وظل تائها بعد تجربة "فاشلة" في الدوري الإنجليزي مع "نيوكاستل"، وانخفضت أسهمه بتراجع مستواه المتميّز الذي أعطى به إشارات على أنه الظهير المناسب لخطة المنتخب المغربي.

الموسم الحالي من الممكن وصفه بـ"الكارثي"، فلزعر لعب فقط 10 مباريات في الدوري والكأس، سجّل منها هدفا يتيما بمعدل 541 دقيقة، وهو معدل غير كاف لإثارة انتباه الإدارة التقنية الوطنية، مع العلم أن إصابة في الركبة وعدم الرغبة في تطوير المستوى أدى إلى غياب لن ينفعه في مستقبل بالكاد يشق طريقه فيه، إذ لم يتجاوز بعد سن الـ26، في حين أن أسماء تجاوزته ولم تستسلم للأعذار.

ووقف الجمهور المغربي على أزمة الظهير الأيسر التي يعاني منها المنتخب، بعد الأداء الباهت الذي ظهر به حمزة منديل في ودية صربيا، حيث عجز اللاعب عن استغلال الفرصة الأخيرة التي منحها له الناخب الوطني هيرفي رونار، على الرّغم من فقدانه لعامل التنافسية وإبعاده عن مباريات فريقه طيلة الموسم، وأظهر أنه لا يمكن الاعتماد عليه في نهائيات "مونديال" روسيا لضعف مستواه، حسب آراء المتابعين.

ولعل سوء الحظ هو أبرز عنوان رافق اللاعب المغربي، إذ غيّبته الإصابة عن آخر منافسة رسمية مع المنتخب في كأس إفريقيا سنة 2017، وهو أمر فرض عليه الغياب المطول عن الميادين، فيما ينتظر أن تتحسّن الظروف للعودة إلى سابق توهّجه مستقبلا، ولما لا العودة إلى صفوف "الأسود" باعتباره واحدا من الموهوبين والذين يرغب المغاربة في متابعتهم مع المنتخب.

ومن بين الأنشطة الجديدة للزعر، الظهور في كليبات أغاني لأحد مغنيي "الراب" المغربي يدعى "Tagne"، إلى جانب الحضور في بعض الحفلات الخاصة بأعياد الميلاد لأصدقائه من الفنانين في الوسط الفني، في حين ابتعد عن الجانب الرياضي الذي يغيب عنه بشكل كبير.

وتلقى لزعر عروضا من فرق كثيرة عندما تألق مع "باليرمو" الإيطالي، من بينها ميلان الإيطالي ومارسيليا الفرنسي، غير أنه فضل الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع "نيوكاستل" سنة 2016، وقبلها انطلق من "فاريسي" الإيطالي.

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