زياش يقترب من الرحيل عن أجاكس أمستردام

هسبورت- أمال بلحاج*

عَلّق حكيم زياش، لاعب نادي أجاكس الهولندي، عن اقتراب رحيله عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأوضح في تصريح لصحيفة AD الهولندية، أنه يحتاج إلى خوض تحدّ جديد في دوري مختلف، وهو ما يؤكّد رحيله عن الدوري الهولندي، وانتقاله للممارسة في أحد الدوريات الأوروبية الأخرى، حيث توصل اللاعب بعروض عديدة، من أندية إنجليزية، إيطالية وفرنسية.

وأكّد اللاعب المغربي حكيم زياش، أن الأمور ستسير بشكل جيد مع إدارة ناديه أجاكس الهولندي، على الرغم من أن عقده يمتد إلى غاية سنة 2021، قائلا في هذا الصدد: "عند قدومي إلى هنا، قلت إنني أرغب في لعب موسمين فقط.. لقد كان لي حديث مع مارك أوفرمارس، المدير المكلف بشؤون اللاعبين، وإذا كانت الأمور جيدة بالنسبة إلى النادي وإلي أيضا، فلن يكون هناك أي عائق في الانفصال".

وتساءلت الصحيفة ذاتها، إن كان سبب رحيل لاعب المنتخب المغربي عن ناديه أجاكس أمستردام الهولندي، يعود إلى الاعتداء الأخير الذي تعرّض له من قبل جماهير الفريق، عقب هزيمة أجاكس أمام نادي بي اس في آيندهوفن بثلاثية نظيفة، قبل أن يؤكد حكيم زياش أنه كان سيفكّر في الرحيل حتى ومن دون وقوع ذلك الحادث.

وكانت جماهير أجاكس، قد حاصرت حافلة الفريق بعد نهاية المباراة التي جمعتهم بنادي بي اس في آيندهوفن، وانهالت بالشتم على اللاعب مغربي زياش، فيما حاول أحدهم الاعتداء عليه بالضرب بعد دفعه، لولا تدخل الأمن لحمايته.

ورفض مسؤولو نادي أجاكس الهولندي، الطريقة العدوانية التي تعامل بها الأنصار مع لاعبي الفريق، حيث أكّد أحدهم، أن في إمكان الجماهير انتقاد أداء المجموعة، ومحاورتهم بشكل حضاري، إلا أنه لا يحق لهم اعتراض طريق الحافلة والاعتداء على اللاعبين، مؤكّدا أن هذه الفئة من الجماهير يجب معاقبتها على فعلتها هذه.

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