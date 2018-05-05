سريع وادي زم يضمن البقاء بالقسم الأول للبطولة

صالح الخزاعي من خريبكة

استقبل فريق سريع وادي زم، عشية اليوم بالملعب البلدي، فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، برسم الدورة 28 من البطولة الوطنية "اتصالات المغرب"، وفاز عليه بهدف دون مقابل، وهي النتيجة التي مكّنت "الفريق السريع" من ضمان بقائه بالقسم الأول من البطولة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق ضربة ركنية حصل عليها فريق سريع وادي زم، خلقت ارتباكا وسوء تفاهم بين لاعبي أولمبيك آسفي، لينجح اللاعب مراد حيبور في استغلال الوضع وإسكان الكرة في شباك الضيوف في تمام الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وبنتيجة المباراة، بلغ رصيد سريع وادي زم 34 نقطة، ما مكنه من الانتقال من المرتبة 11 إلى المركز 10 والتخلص من شبح النزول إلى القسم الثاني، فيما تجمد رصيد فريق أولمبيك آسفي في 42 نقطة، مع بقائه في المركز الخامس ضمن سبورة الترتيب، في انتظار إجراء باقي مباريات الدورة 28.