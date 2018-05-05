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الرئيسية | رياضة | سريع وادي زم يضمن البقاء بالقسم الأول للبطولة

سريع وادي زم يضمن البقاء بالقسم الأول للبطولة

سريع وادي زم يضمن البقاء بالقسم الأول للبطولة
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 05 ماي 2018 - 18:01

استقبل فريق سريع وادي زم، عشية اليوم بالملعب البلدي، فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، برسم الدورة 28 من البطولة الوطنية "اتصالات المغرب"، وفاز عليه بهدف دون مقابل، وهي النتيجة التي مكّنت "الفريق السريع" من ضمان بقائه بالقسم الأول من البطولة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق ضربة ركنية حصل عليها فريق سريع وادي زم، خلقت ارتباكا وسوء تفاهم بين لاعبي أولمبيك آسفي، لينجح اللاعب مراد حيبور في استغلال الوضع وإسكان الكرة في شباك الضيوف في تمام الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وبنتيجة المباراة، بلغ رصيد سريع وادي زم 34 نقطة، ما مكنه من الانتقال من المرتبة 11 إلى المركز 10 والتخلص من شبح النزول إلى القسم الثاني، فيما تجمد رصيد فريق أولمبيك آسفي في 42 نقطة، مع بقائه في المركز الخامس ضمن سبورة الترتيب، في انتظار إجراء باقي مباريات الدورة 28.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Amazigh السبت 05 ماي 2018 - 18:21
Je suis tres content pour nos freres de wed zem. Felicitations et bon chance pour la saison prochaine.
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3
2 - valeska السبت 05 ماي 2018 - 18:23
هههههههه هنيئا لأبناء الواد الرجاء ثم أسفي و الله يستهلون البقاء
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2
3 - سوسي السبت 05 ماي 2018 - 18:30
مبروك فريق واد زم يستحق البقاء ويستحق أن يتواجد ضمن مراكز متقدمة ولكن هذه كرة القدم . والبطولة سوسية وديما حسنية أكادير.
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4
4 - ازم السبت 05 ماي 2018 - 18:36
أخيرا أسود البحيرة يضمنون البقاء بالقسم الأول تهانينا للجماهير التي ابانت على مستوى عال في مساندة الفريق
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4
5 - سمير السبت 05 ماي 2018 - 18:37
بعض النتائج القسم الثاني مشكوك فيها إنهزام يوسفية برشيد داخل الميدان أمام وداد ثمارة أين المنافسة الشريفة
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1
6 - Zohra hokmi السبت 05 ماي 2018 - 18:55
Nous sommes heureux Vive Mokhatar et Hadoumi . Aussi bien Taha moul Aoud
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3
7 - بوعابيدي السبت 05 ماي 2018 - 18:56
هنيئا للمدينة بهذا الفوز
ونتمنى رؤية ملعب كبير يليق بمستوى المدينة وجمهورها الرائع و مرافق رياضية لأبناء الشهداء
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1
8 - mostafa السبت 05 ماي 2018 - 19:02
أغرب دوري في العالم:
16 فريق:
على بعد 3 دورات من النهاية:
حسابيا 7 فرق بإمكانها الفوز بالبطولة.
5 فرق مهددة بالنزول!!!
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0
9 - ويييه السبت 05 ماي 2018 - 19:03
3ajiiibbb
3 : 1
Contre raja
toma
1 : 0
Contre asfi
wlaw kayl3bo mazyaaaaann. ???
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