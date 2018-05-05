"الحمامة البيضاء" تضمن موسما جديدا في البطولة

هسبريس من الرباط

ضمن فريق المغرب التطواني البقاء ضمن أندية القسم الأول للبطولة الاحترافية على بعد دورتين من النهاية، إثر فوزه، اليوم السبت، على ضيفه الكوكب المراكشي بهدف دون مقابل.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، أنس جبرون في الدقيقة 57، ليرفع فريق "الحمامة البيضاء" رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر ويبتعد عن صراع البقاء.

وبنتيجة المباراة، ظل فريق الكوكب المراكشي في المركز الـ13، بعد أن توقف رصيده عند 29 نقطة إلى جانب شباب الريف الحسيمي الذي تأجلت مباراته مع الرجاء البيضاوي، لالتزام الفريق الأخضر بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية، وشباب أطلس خنيفرة الذي انهزم اليوم أمام اتحاد اتحاد الفتح الرياضي بأربعة أهداف لواحد.