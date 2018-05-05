نزيف في المخ يهدد حياة المدرب الشهير فيرغسون

هسبريس - رويترز

قال موقع "سكاي سبورتس"، السبت، إن الإسكتلندي أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، نقل إلى المستشفى بسبب أزمة صحية خطيرة.

ونقل الموقع عن "مصادر" قولها إن فيرغسون "مريض بشكل جاد"، فيما أعلن فريق "الشياطين الحمر"، في بيان، أن مدربه السابق خضع لجراحة عاجلة بعد إصابته بنزيف في المخ، وهو يرقد حاليا في العناية الفائقة.

ويعتبر فيرغسون، الذي يبلغ من العمر 76 سنة، من بين أفضل المدربين في تاريخ اللعبة.