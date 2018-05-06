فالفيردي: الممر الشرفي لا يهمنا على الإطلاق

هسبريس - إفي

قلل مدرب فريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، من أهمية الحديث حول أن ريال مدريد لن يقيم ممرا شرفيا لفريقه في بداية المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد، كتكريم للفريق الكتالوني على تحقيقه لثنائية الدوري والكأس.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء "هذا الأمر يخلو تماما من الأهمية ولن يؤثر في شيء".

وعلى كل حال، أوضح المدرب أن "الكلاسيكو دائما ما سيكون كلاسيكو" وأنه يتمني شخصيا أن تكون كل مباريات الكلاسيكو "هادئة" مثل تلك.

وأصر فالفيردي على أن الفريق سيلعب المباراة بكل جدية، مضيفا "هم ثلاث نقاط مهمة ونعلم جيدا شعور الفوز على ريال مدريد في المبارتين، لذلك سنعمل على تحقيق الفوز".

ويوجد حافز أيضا في تلك المواجهة وهو إنهاء مسابقة الدوري بدون هزيمة، وقال مدرب البلوجرانا أنه في السابق تمكن فريقان من تحقيق ذلك الأمر، ولكن في وقتنا هذا إنهاء مسابقة الدوري بدون هزيمة هو أمر معقد للغاية.

وبسؤاله عن رأيه في تصريحات زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، الذي صرح بأن الفوز بدوري الأبطال هو أمر "أكبر أهمية"، قال فالفيردي إن ذلك يعتمد على تفكير كل شخص.

وأكد "الليجا تظهر لك مستواك على مدار عام كامل وفي النهاية يفوز باللقب من كان أفضل طوال الموسم، وفي دوري الأبطال هناك عوامل كثيرة تؤثر في مسيرة الفريق مثل سوء الحظ فضلا عن أن في تلك المسابقة يكون هناك العديد من المرشحين للفوز بالبطولة أما في الليجا يكون هناك اثنان أو ثلاثة أو أربعة مرشحين على الأكثر".

وحول عدم وجود نية من جانب اتحاد كرة القدم لتكريم قائد برشلونة أندريس إنييستا في مباراة الغد لكونها الكلاسيكو الأخير الذي سيخوضه اللاعب، قال فالفيردي "هذه ليست المباراة الأخيرة في الليجا وإنييستا يحظي باحترام الجميع وإذا ذهب لأي مكان سيتمكن من ملاحظة ذلك الأمر، ومباراة الغد غاية في الأهمية ولكن يتبقي لنا 3 مباريات ولا نعلم موعد المباراة الأخيرة بعد".

وتمنى المدرب أن يكون إنييستا في مستوى جيد يسمح له باللعب في لقاء الغد، قائلا "سننتظر حتي انتهاء التدريب لمعرفة شعوره في قرار اللعب وهذا هو المهم، لأنه وحده من يمكنه تقرير إذا ما كان بإمكانه المشاركة أم لا".