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الرئيسية | رياضة | منظمة التعاون الإسلامي تدعم ملف "موروكو 2026"

منظمة التعاون الإسلامي تدعم ملف "موروكو 2026"

منظمة التعاون الإسلامي تدعم ملف "موروكو 2026"
هسبريس - و.م.ع
الأحد 06 ماي 2018 - 17:40

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، دعمها لترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

فقد تمت الموافقة بالإجماع، بمناسبة انعقاد الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، على قرار دعم الدول الإسلامية الأعضاء لترشح المغرب لاستضافة مونديال كرة القدم لسنة 2026.

وتميزت المشاركة المغربية في أشغال هذه الدورة المنظمة تحت شعار "القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية" بمشاركة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، التي تطرقت إلى العديد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وموضوع القدس الشريف.

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