فاخر يطالب إدارة الجيش بعدم التخلي عن برحمة

هسبورت من الرباط*

يرفض محمد فاخر، الذي سيتولى تدريب فريق الجيش الملكي، بداية من الموسم الكروي المقبل، رحيل قائد الفريق المهدي برحمة الذي تلقى عروضًا خارجية من أندية خليجية، وأخرى تركية.

وجاء قرار فاخر، بسبب حاجته إلى خدمات اللاعب في الموسم المقبل، وهو ما أخبر به إدارة النادي "العسكري"، مؤكدا لهم أهمية اللاعب بالنسبة له وأنه سيكون من بين الأسماء التي سيعتمد عليها للمنافسة على الألقاب بعد غياب عقد من الزمن.

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