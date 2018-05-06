بركان يبدأ مجموعات الكاف بهزم الهلال السوداني

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

نجح فريق نهضة بركان لكرة القدم، في حسم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته اليوم الأحد بضيفه الهلال السوداني، برسم أولى مباريات الفريقين عن دور المجموعات من مسابقة كأس "الكاف"، وذلك بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد.

وتمكن ممثل الكرة الوطنية من هز شباك الفريق السوداني في وقت مبكر، حيث أحرز اللاعب الطوغولي لابا كودجو أولى أهداف المباراة في حدود الدقيقة الثانية بعد تمريرة محكمة من المهاجم أيوب الكعبي، الذي استغل سهو دفاعي وتمركز غير صحيح لمدافعي الفريق الضيف.

وحاول لاعبو الهلال السوداني، الرد على هدف لابا كودجو، عن طريق خلق بعض المناورات الهجومية والبحث عن فتح ممرات للوصول إلى شباك عبد العالي المحمدي، غير أن مجمل تحركاتهم كانت دون أي خطورة على مرمى الفريق المغربي، باستثناء كرة العميد محمد أحمد بشير، الذي انفرد بالحارس في حدود الدقيقة 16 وكان قريبا من تعديل النتيجة.

وتواصلت مجريات النصف الثاني من المواجهة، بتبادل عناصر الفريقين محاولات سانحة للتهديف، كانت الأولى عن طريق محمد أحمد بشير، من جانب الفريق السوداني، في حدود الدقيقة 61، تصدى لها الحارس المحمدي ببراعة، ليرد عليه أيوب الكعبي بمحاولة مماثلة بعد ثواني من ذلك.

وشهدت دقائق النصف ساعة الأخيرة من النزال، تحركات من الطرفين بحثا عن تعديل النتيجة من جانب السودانيين وتعزيزها من جانب الفريق المغربي، إذ اندفع لاعبو الهلال بشكل كبير تجاه مرمى الفريق المغربي، غير أن التموقع الدفاعي لرفاق سيبوفيتش، وبعض تغييرات المدرب الجعواني، مكنت النهضة البركانية من الحفاظ على نظافة الشباك.

وكان البديل حسام أمعنان، قريبا من هز شباك الهلال السوداني من خلال فرصة أخرى سانحة للتهديف في الدقيقة 80، حيث حرمته العارضة من إضافة الهدف الثاني للنهضة، قبل أن يرد عليه الفريق السوداني برأسية من العميد محمد أحمد بشير، أمام شباك فارغة بعد خروج غير موفق للحارس عبد العالي المحمدي، أنهت على وقعها الصافرة الإيفوارية مجريات المباراة بفوز الفريق المغربي.

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