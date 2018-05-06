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الرئيسية | رياضة | الموت ينهي معاناة البطل المغربي أمين الكتاني

الموت ينهي معاناة البطل المغربي أمين الكتاني

الموت ينهي معاناة البطل المغربي أمين الكتاني
هسبريس من الرباط
الأحد 06 ماي 2018 - 21:05

وافت المنية، اليوم الأحد، البطل المغربي أمين الكتاني بعد صراع طويل ومرير مع مرض السرطان.

وكان الراحل أمين الكتاني، ابن مدينة آسفي، قد حاز على ألقاب عدة، من ضمنها التتويج ببطولة المغرب في رياضة الفول كونتاكت، والوصول إلى نهائي البطولة الوطنية للملاكمة، وإحراز لقب بطل أبطال العرب لعام 2014.

وكانت أسرة الراحل قد اكتشفت مرضه، قبل ما يزيد عن سنتين من الآن، عندما كان البطل المغربي يخضع لاختبارات نهاية السنة الجامعية بمدينة أكادير، حيث أغمي عليه فجأة، فنقله زملاؤه إلى مستشفى محلي ظنا منهم بأنه أصيب بتسمم غذائي.

وبعد إخضاعه لتحاليل طبية وللأشعة السينية بمنظار المعدة، تبين أنه يحمل سرطانا خبيثا داخل أحشائه، وأن الورم استقر بمعدته بشكل متقدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عبد المولى الأحد 06 ماي 2018 - 21:12
رحم الله الفقيد وألهم دويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون والبقاء لله
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9
2 - الحرة الأحد 06 ماي 2018 - 21:13
اللهم ارحمه رحمة واسعة وتقبله من الشهداء و ارزق أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
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8
3 - بشير اميل الأحد 06 ماي 2018 - 21:16
انا لله وإنااليه راجعون اللهم ارزق أهله الصبر اللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا أجره
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9
4 - هدى الأحد 06 ماي 2018 - 21:17
رحمه الله نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و إن لله وانا اليه راجعون
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7
5 - zizou الأحد 06 ماي 2018 - 21:18
ان لله وان اليه راجعون اللهم اكرم نزله
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6
6 - layla الأحد 06 ماي 2018 - 21:18
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه. و يتغمده. برحمته
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6
7 - الغاىب الأحد 06 ماي 2018 - 21:18
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت
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5
8 - Raddad rimini sud الأحد 06 ماي 2018 - 21:18
انا لله وإنا اليه راجعون اسكنه فسيح جناتك لم ينال اهتمام البعض لأنه ابن الشعب
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5
9 - مغربي الأحد 06 ماي 2018 - 21:21
الله يرحمو مسكين و يلهم ذويه الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
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5
10 - أمزيان الأحد 06 ماي 2018 - 21:22
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
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4
11 - أمزيان الأحد 06 ماي 2018 - 21:22
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
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4
12 - آلله 8 الأحد 06 ماي 2018 - 21:22
إن لله وانا اليه راجعون البقاء لله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته و يرزق أهله و أحبابه الصبر والسلوان
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13 - كل من عليها فان الأحد 06 ماي 2018 - 21:22
جعل الله مرضه شفاعة له يوم الدين وألهم دويه الصبر والسلوان
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