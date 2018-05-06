الموت ينهي معاناة البطل المغربي أمين الكتاني

هسبريس من الرباط

وافت المنية، اليوم الأحد، البطل المغربي أمين الكتاني بعد صراع طويل ومرير مع مرض السرطان.

وكان الراحل أمين الكتاني، ابن مدينة آسفي، قد حاز على ألقاب عدة، من ضمنها التتويج ببطولة المغرب في رياضة الفول كونتاكت، والوصول إلى نهائي البطولة الوطنية للملاكمة، وإحراز لقب بطل أبطال العرب لعام 2014.

وكانت أسرة الراحل قد اكتشفت مرضه، قبل ما يزيد عن سنتين من الآن، عندما كان البطل المغربي يخضع لاختبارات نهاية السنة الجامعية بمدينة أكادير، حيث أغمي عليه فجأة، فنقله زملاؤه إلى مستشفى محلي ظنا منهم بأنه أصيب بتسمم غذائي.

وبعد إخضاعه لتحاليل طبية وللأشعة السينية بمنظار المعدة، تبين أنه يحمل سرطانا خبيثا داخل أحشائه، وأن الورم استقر بمعدته بشكل متقدم.