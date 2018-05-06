24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/05/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:31
|13:29
|17:08
|20:19
|21:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- أعمال الناصف تنطق بالهوية وتعانق الحواس في "وطاء الحمام"
- سعدان: رونار يقوم بعمل جبّار .. و"موروكو 2026" على الورق
- مصاعب أمام أول انتخابات بلدية حرة في تونس
- محميات قطرية في الصحراء تقرّب الدوحة من مخيمات البوليساريو
- فاعلون مغاربة يناقشون قانون الحق في المعلومة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الموت ينهي معاناة البطل المغربي أمين الكتاني
الأحد 06 ماي 2018 - 21:05
وافت المنية، اليوم الأحد، البطل المغربي أمين الكتاني بعد صراع طويل ومرير مع مرض السرطان.
وكان الراحل أمين الكتاني، ابن مدينة آسفي، قد حاز على ألقاب عدة، من ضمنها التتويج ببطولة المغرب في رياضة الفول كونتاكت، والوصول إلى نهائي البطولة الوطنية للملاكمة، وإحراز لقب بطل أبطال العرب لعام 2014.
وكانت أسرة الراحل قد اكتشفت مرضه، قبل ما يزيد عن سنتين من الآن، عندما كان البطل المغربي يخضع لاختبارات نهاية السنة الجامعية بمدينة أكادير، حيث أغمي عليه فجأة، فنقله زملاؤه إلى مستشفى محلي ظنا منهم بأنه أصيب بتسمم غذائي.
وبعد إخضاعه لتحاليل طبية وللأشعة السينية بمنظار المعدة، تبين أنه يحمل سرطانا خبيثا داخل أحشائه، وأن الورم استقر بمعدته بشكل متقدم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - عبد المولى الأحد 06 ماي 2018 - 21:12
رحم الله الفقيد وألهم دويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون والبقاء لله
2 - الحرة الأحد 06 ماي 2018 - 21:13
اللهم ارحمه رحمة واسعة وتقبله من الشهداء و ارزق أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
3 - بشير اميل الأحد 06 ماي 2018 - 21:16
انا لله وإنااليه راجعون اللهم ارزق أهله الصبر اللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا أجره
4 - هدى الأحد 06 ماي 2018 - 21:17
رحمه الله نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و إن لله وانا اليه راجعون
6 - layla الأحد 06 ماي 2018 - 21:18
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه. و يتغمده. برحمته
8 - Raddad rimini sud الأحد 06 ماي 2018 - 21:18
انا لله وإنا اليه راجعون اسكنه فسيح جناتك لم ينال اهتمام البعض لأنه ابن الشعب
9 - مغربي الأحد 06 ماي 2018 - 21:21
الله يرحمو مسكين و يلهم ذويه الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
10 - أمزيان الأحد 06 ماي 2018 - 21:22
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
11 - أمزيان الأحد 06 ماي 2018 - 21:22
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
12 - آلله 8 الأحد 06 ماي 2018 - 21:22
إن لله وانا اليه راجعون البقاء لله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته و يرزق أهله و أحبابه الصبر والسلوان
13 - كل من عليها فان الأحد 06 ماي 2018 - 21:22
جعل الله مرضه شفاعة له يوم الدين وألهم دويه الصبر والسلوان
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13