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كُتّاب وآراء
وارشيخ يقود الجامعة الملكية المغربية للتزحلق
انتخب الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للتزحلق على الجليد ورياضة الجبل، أمس الأحد بمدينة مراكش، بحضور ممثلين عن كل من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية، هشام وارشيخ رئيسا للجامعة.
وصوت ممثلو 18 ناديا لمكتب مديري تكوّن من عبد الرحمن مرابطين ونور الدين بوشعال نائبين للرئيس، ومحمد الزين كاتبا عاما، ينوب عنه عبد العزيز الرقيوي، والصديق بادن أمينا للمال، بمساعدة محمد ستيتو، وبشرى بايبانو وفريد بوصرحان والمصطفى لعميري وعبد الجليل أيت علي وسعيد حببي وعماد حجار وعبد الرحيم قسمي وعبد الحق ذكين مستشارين.
وفي تصريح لهسبريس، قال هشام وارشيخ: "انتخابي تكليف وليس تشريفا بعدما وضع المؤتمرون ثقتهم في المكتب المديري الجديد"، مضيفا أن "هذا الفريق سيعمل على تشكيل منتخبات وتوسيع رقعة الممارسة والتحضير للألعاب الأولمبية المقبلة".
وأورد وارشيخ أن "من أولويات خطة طريق المكتب المديري الجديد، التركيز على العمل لإعطاء الإشعاع للتزحلق على الجليد ورياضة الجبل باعتبارها لعبة تستقطب العديد من الممارسين"، مضيفا أن "الجامعة ستعمل على تنظيم منافسات وطنية ودولية في عدد من المناطق المغربية".