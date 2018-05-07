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الرئيسية | رياضة | منافسات "جيمنزياد 2018" تتواصل بمراكش

منافسات "جيمنزياد 2018" تتواصل بمراكش

منافسات "جيمنزياد 2018" تتواصل بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 07 ماي 2018 - 00:35

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، على إعطاء انطلاقة سباق الدراجات من شارع محمد السادس بمدينة مراكش، الذي يأتي في سياق منافسات "جيمنزياد 2018"، التي تحتضنها كل من عاصمة النخيل والدار البيضاء.

وبهذه المناسبة، قال الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، لهسبريس، إن "أبرز الخلاصات، التي يمكن تسجيلها بعد مرور ثلاثة أيام، هي أن المنافسات تمر في ظروف جيدة، وأن الفريق الوطني حصد نتائج مهمة جدا (18 ميدالية)، منها 11 ذهبية و3 فضيات و4 برونزيات، وبناء على ذلك فهو يعتبر أول فريق على مستوى هذه المنافسات".

وأكد بلقاسمي أن "هذه النتائج التي حصلت عليها الرياضية المدرسية سيكون لها انعكاس إيجابي على الرياضة الوطنية باعتبارها مشتلا لاكتشاف الأبطال"، مشيرا إلى أن الفريق المغربي حصل، اليوم الأحد، على مجموعة أخرى من الميداليات.

وأضاف "لأول مرة يحقق مشارك مغربي في رياضة السباحة رقما قياسيا مكنه من التأهل مباشرة إلى الألعاب الأولمبية للشباب ببوينس آيرس". وقال إن "هذه النتائج تؤكد المناخ العام الذي يميز تنظيم هذه المنافسة الدولية، مما يشكل دليلا قاطعا على قدرة المغرب على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى ككأس العالم 20 أو 26".

يذكر أن مراكش والدار البيضاء تحتضنان من 2 إلى 9 ماي منافسات البطولة العالمية للرياضة المدرسية "جمنزياد 2018"، التي يشارك فيها أكثر من 3000 رياضي تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما ينتمون إلى 60 بلدا.

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