الزاكي يعود إلى الجزائر عبر بوابة مولودية وهران

هسبورت - محمد أمين متبار*

توصل الإطار الوطني بادو الزاكي إلى اتفاق نهائي مع أحمد بلحاج، رئيس فريق مولودية وهران الجزائري، يقضي بإشرافه على تدريب الفريق، انطلاقا من الموسم الكروي المقبل، ليدشن بذلك ثاني تجربة تدريبية له بالجزائر، عقب قيادته لفريق شباب بلوزداد الموسم الماضي.

وأعلنت صحيفة "الهداف" الجزائرية، توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي، لقيادة فريق "حمراوة"، ليخلف بذلك المدرب التونسي للفريق معز بوعكاز، الذي قاد الفريق هذا الموسم، حيث يحتل الرتبة السادسة في الترتيب العام للدوري الجزائري برصيد 42 نقطة، قبل جولتين من نهايته وبفارق 11 نقطة عن النادي الرياضي القسنطيني، صاحب المركز الأول.

ورفع بادو الزاكي أسهمه في الجزائر بشكل كبير بعد أن قاد فريق بلوزداد بإمكانيات مادية متواضعة إلى الظفر بكأس الجزائر، ثم الحفاظ على مكانته ضمن أندية القسم الوطني الأول، بعد أن كان يتخبط في أسفل الترتيب، قبل قدوم المدرب المغربي، الذي كان قريبا في الأسابيع القليلة الماضية من توقيع عقد مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، لولا الاختلاف الذي حصل حول بعض التفاصيل البسيطة في بنود العقد.

وفتح المدرب السابق للوداد والفتح الرباطي واتحاد طنجة وأندية مغربية أخرى المجال أمام المدربين المغاربة من أجل اقتحام البطولة الجزائرية لكرة القدم بعد تجربته الناجحة في الموسم الماضي، حيث يشرف رشيد الطاوسي، حاليا، على فريق شباب بلوزداد.

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