24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/05/2018
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:30
|13:29
|17:08
|20:20
|21:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- في قوة الاحتجاج الناعم
- جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو
- انتشار الأزبال والقاذورات يغزو شوارع دار الضمانة
- بوتين يؤدي اليمين رئيسا لروسيا لست سنوات أخرى
- المغرب ينضم رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا
الساقية اليعقوبية .. فضاء بيئي يحتضن حيوانات مهددة بالانقراض (5.00)
- الترويج لمقاطعة منتجات استهلاكية يتسبب في عزل خطيب جمعة - (122)
- هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟ - (106)
- جيش الجزائر يستفز المغرب بمناورات "الطوفان" - (94)
- جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو - (86)
- الجزائر تسعى إلى رفع معنويات أفراد الجيش بمناورات "الطوفان" - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جامعة الكرة تصرف منحة التأهل إلى المونديال
الاثنين 07 ماي 2018 - 20:35
صَرفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مئة مليون سنتيما للاعبي المنتخب الوطني الأول، منحة حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا شهر يونيو المقبل.
وجاء قرار الجامعة قبل المعسكر الإعدادي الذي سيدخله المنتخب في سويسرا، لتحفيز اللاعبين وحثّهم على مضاعفة الجهود لتحقيق نتيجة جيّدة في المونديال، حيث وضعت القرعة "الأسود" في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال وإسبانيا وإيران.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - عبد الحكيم الاثنين 07 ماي 2018 - 20:59
يستحقون المال الذي حصلوا عليه،هم من ابناء الطبقة العاملة التي هاجرت الى اوربا و كافحت و انجبت للمغرب عناصر كونت منتخبا في المستوى،فلولاهم لكان منتخبنا الوطني مثل المنتخب السعودي او الليبي،في ظل بطولة عقيمة،
3 - rachid roch الاثنين 07 ماي 2018 - 21:00
تا حنا الكومة قتارحات 100 درهم..........فهم او قارن غادي تسطا.....
4 - وكواك الحق الاثنين 07 ماي 2018 - 21:03
متى تصرف ميزانيتنا نحن البطاليون
نحن الفقراء
نحن المساكين
نحن بدون مأوى
نحن بدون دخل
نحن بدون ريع
نحن بدون مقالع رمل
نحن بدون فوسفاط
نحن بدون حوت
نحن معنا أكبر معنا الله الغني المغني
و رحمة ربك خير مما يجمعون
نحن الفقراء
نحن المساكين
نحن بدون مأوى
نحن بدون دخل
نحن بدون ريع
نحن بدون مقالع رمل
نحن بدون فوسفاط
نحن بدون حوت
نحن معنا أكبر معنا الله الغني المغني
و رحمة ربك خير مما يجمعون
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4