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الرئيسية | رياضة | جامعة الكرة تصرف منحة التأهل إلى المونديال

جامعة الكرة تصرف منحة التأهل إلى المونديال

جامعة الكرة تصرف منحة التأهل إلى المونديال
هسبورت من الرباط*
الاثنين 07 ماي 2018 - 20:35

صَرفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مئة مليون سنتيما للاعبي المنتخب الوطني الأول، منحة حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا شهر يونيو المقبل.

وجاء قرار الجامعة قبل المعسكر الإعدادي الذي سيدخله المنتخب في سويسرا، لتحفيز اللاعبين وحثّهم على مضاعفة الجهود لتحقيق نتيجة جيّدة في المونديال، حيث وضعت القرعة "الأسود" في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال وإسبانيا وإيران.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Houssam الاثنين 07 ماي 2018 - 20:43
بشاااااااخ، ويتكلمون عن ارشاد النفقات.
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2
2 - عبد الحكيم الاثنين 07 ماي 2018 - 20:59
يستحقون المال الذي حصلوا عليه،هم من ابناء الطبقة العاملة التي هاجرت الى اوربا و كافحت و انجبت للمغرب عناصر كونت منتخبا في المستوى،فلولاهم لكان منتخبنا الوطني مثل المنتخب السعودي او الليبي،في ظل بطولة عقيمة،
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-2
3 - rachid roch الاثنين 07 ماي 2018 - 21:00
تا حنا الكومة قتارحات 100 درهم..........فهم او قارن غادي تسطا.....
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2
4 - وكواك الحق الاثنين 07 ماي 2018 - 21:03
متى تصرف ميزانيتنا نحن البطاليون
نحن الفقراء
نحن المساكين
نحن بدون مأوى
نحن بدون دخل
نحن بدون ريع
نحن بدون مقالع رمل
نحن بدون فوسفاط
نحن بدون حوت
نحن معنا أكبر معنا الله الغني المغني
و رحمة ربك خير مما يجمعون
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2
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