جامعة الكرة تصرف منحة التأهل إلى المونديال

هسبورت من الرباط*

صَرفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مئة مليون سنتيما للاعبي المنتخب الوطني الأول، منحة حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا شهر يونيو المقبل.

وجاء قرار الجامعة قبل المعسكر الإعدادي الذي سيدخله المنتخب في سويسرا، لتحفيز اللاعبين وحثّهم على مضاعفة الجهود لتحقيق نتيجة جيّدة في المونديال، حيث وضعت القرعة "الأسود" في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال وإسبانيا وإيران.

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