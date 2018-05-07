الياميق يطرُق باب المنتخب الوطني قبل المونديال

هسبورت - أمال بلحاج*

يَبدو أن جواد الياميق، لاعب نادي جنوى الإيطالي، عاد ليطرق باب المنتخب الوطني المغربي من جديد، قبل التوجّه صوب روسيا، لخوض منافسات كأس العالم 2018، حيث ظهر بمستوى جيّد، خلال مباراة أمس الأحد، أمام فيورونتينا، والتي شارك خلالها أساسيا، إذ حصل على أعلى تنقيط داخل فريقه بـ 7.1، وهو ما ينذر بعودة قوية للاعب، بعدما تألّق المواسم الماضية في البطولة الوطنية، قبل الانتقال للاحتراف في "الكالتشيو".

وبدأ المحترف المغربي جواد اليميق، ينافس على استعادة مكانته داخل المنتخب الوطني المغربي، خصوصا بعد وضعه في اللائحة الأولية من قبل الناخب الوطني هيرفي رونار، وهو ما يقرض على اللاعب إثبات نفسه، لانتزاع أحد المقعدين المتبقيين في مركز الدفاع، في ظل المنافسة رفقة كل من المدافعين بدر بانون ومروان داكوستا، فيما ضمن بنعطية وسايس مقعديهما داخل المجموعة.

وستظل المنافسة على انتزاع أحد مقعدي الدفاع، بين الثلاثي جواد الياميق، مروان داكوستا وبدر بانون، حيث سيتخلى المدرب الفرنسي عن أحدهم في اللائحة النهائية المشاركة في مونديال روسيا المقبل، من خلال اختيار عنصرين فقط، لتفاوت حظوظ اللاعبين، حسب المردود الذي يقدمونه رفقة أنديتهم، إذ يظل الياميق اللاعب الأقل مشاركة بمباراتين فقط، متبوعا بداكوستا الذي لعب 14 مباراة فقط، فيما شارك بانون تقريبا في جميع مواجهات فريقه.

وقد يشفع الأداء الذي ظهر به الياميق خلال المباراتين الوحيدتين اللتين شارك فيهما، في الحضور رفقة العناصر الوطنية في روسيا، خصوصا إذا واصل مدرب جنوى الإيطالي الاعتماد عليه، واستمر اللاعب على نفس المنوال، هذا في الوقت الذي قد يبقي فيه المدرب رونار على داكوستا أيضا لانسجامه مع الخط الخلفي، فيما تظل حظوظ بدر بانون ضئيلة بالمقارنة مع البقية، وذلك مع تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

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