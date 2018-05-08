المهدي كارسيلا أفضل لاعب من أصل عربي ببلجيكا

هسبريس - و.م.ع

توج وسط ميدان ستاندار دو لييج المهدي كارسيلا، مساء أمس الإثنين، بجائزة " الأسد البلجيكي 2018 "، كأفضل لاعب من أصل عربي ببلجيكا.

وكان الدولي المغربي قد عاد إلى لييج خلال الفترة الانتقالات الشتوية معارا من النادي غرناطة الإسباني.

ويأتي تتويج كارسيلا بـ "الأسد الذهبي 2018 " بعد تألق ستاندار دو لييج في البطولة الوطنية لهذا الموسم.

وبدأ المهدي كارسيلا، المزداد بلييج من أب إسباني وأم مغربية، مشواره الرياضي بستاندار دو لييج، منذ سن الخامسة.

ولعب المهدي كارسيلا، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، أول لقاء مع أسود الأطلس في فبراير 2011 أمام النيجر بملعب مراكش.