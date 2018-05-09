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كُتّاب وآراء
"الأسود" يواجهون إيران والبرتغال بالقميص الأحمر
سَيكون الأحمر هو اللون الرسمي للقميص الأوّل للفريق الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل، حيث علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن "أسود الأطلس" سيجرون المباراتين الأولى والثانية المقرّرتين أمام إيران والبرتغال، في الـ 15 والـ 20 من يونيو المقبل على التوالي بالقميص المذكور.
وأكّدت مصادر "هسبورت" أنه تم الاتفاق مسبقا على كافة التفاصيل الإدارية والتنظيمية التي تخص مباريات المجموعة الأولى، بما فيها الأقمصة الخاصة بالمنتخبات المتنافسة في المجموعة الثانية، التي تضم الفريق الوطني إلى جانب منتخبات إيران، البرتغال وإسبانيا.
ويرافق اختيارات الفريق الوطني للعب باللونين الأحمر أو الأخضر في مختلف المنافسات التي يشارك فيها جدل كبير، إذ يتفاءل البعض بالقميص الأحمر في وقت يعتبر البعض الآخر القميص الأخضر أكثر جاذبية وانسجاما مع النخبة الوطنية.
ولن تفسخ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم العقد الذي يربطها بـ"أديداس"، الشركة العالمية للألبسة الرياضية، بعد الجدل الذي أثاره الكشف عن القميص "الاحتياطي" للمنتخب المغربي الخاص بنهائيات كأس العالم، دون الرجوع أو التنسيق مع الـFRMF، وكذا الانتقادات الواسعة لتصميم القميص، الذي لم يرق لشريحة واسعة من الجمهور المغربي.
وأثار القميص الجديد للمنتخب موجة سخرية عارمة في صفوف الجماهير المغربية ورواد موقع التواصل الاجتماعي، إذ اندهش الجميع من تصميم القميص الذي سيظهر به "أسود الأطلس" في أكبر عرس كروي على المستوى العالمي، في وقت اختارت فيه المنتخبات الأخرى المشاركة، حسب معلقين مغاربة، أقمصة "ذات جودة وتصميم ينسجمان وتاريخ المنتخبات التي سترتديها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
اللقاء في نصف النهائي كما ثمنى وصرح Renard ان شاء الله وبعونه