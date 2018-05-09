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الرئيسية | رياضة | "الأسود" يواجهون إيران والبرتغال بالقميص الأحمر

"الأسود" يواجهون إيران والبرتغال بالقميص الأحمر

"الأسود" يواجهون إيران والبرتغال بالقميص الأحمر
هسبورت - محمد أمين متبار
الأربعاء 09 ماي 2018 - 11:48

سَيكون الأحمر هو اللون الرسمي للقميص الأوّل للفريق الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل، حيث علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن "أسود الأطلس" سيجرون المباراتين الأولى والثانية المقرّرتين أمام إيران والبرتغال، في الـ 15 والـ 20 من يونيو المقبل على التوالي بالقميص المذكور.

وأكّدت مصادر "هسبورت" أنه تم الاتفاق مسبقا على كافة التفاصيل الإدارية والتنظيمية التي تخص مباريات المجموعة الأولى، بما فيها الأقمصة الخاصة بالمنتخبات المتنافسة في المجموعة الثانية، التي تضم الفريق الوطني إلى جانب منتخبات إيران، البرتغال وإسبانيا.

ويرافق اختيارات الفريق الوطني للعب باللونين الأحمر أو الأخضر في مختلف المنافسات التي يشارك فيها جدل كبير، إذ يتفاءل البعض بالقميص الأحمر في وقت يعتبر البعض الآخر القميص الأخضر أكثر جاذبية وانسجاما مع النخبة الوطنية.

ولن تفسخ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم العقد الذي يربطها بـ"أديداس"، الشركة العالمية للألبسة الرياضية، بعد الجدل الذي أثاره الكشف عن القميص "الاحتياطي" للمنتخب المغربي الخاص بنهائيات كأس العالم، دون الرجوع أو التنسيق مع الـFRMF، وكذا الانتقادات الواسعة لتصميم القميص، الذي لم يرق لشريحة واسعة من الجمهور المغربي.

وأثار القميص الجديد للمنتخب موجة سخرية عارمة في صفوف الجماهير المغربية ورواد موقع التواصل الاجتماعي، إذ اندهش الجميع من تصميم القميص الذي سيظهر به "أسود الأطلس" في أكبر عرس كروي على المستوى العالمي، في وقت اختارت فيه المنتخبات الأخرى المشاركة، حسب معلقين مغاربة، أقمصة "ذات جودة وتصميم ينسجمان وتاريخ المنتخبات التي سترتديها".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ANWAR الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:09
نهار تكون عندنا سوق إستهلاكية كبيرة،الناس تقتني المنتوج الأصلي،داك النهار اديداس غدي تعمل تصاميم جدابة ومتجددة،لكن من يستطيع أن يقتني قميص ب-60 أو 90 يورو،وأغلب المغاربة حاصلين مع مصروف رمضان وغلاء المعيشة.
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2 - Ayoub الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:13
Bonne chance aux lionceaux de l'Atlas, je me réjouis d'aller les voir au: "Stade de Genève" à Genève pour le match amical le 31 mai contre l'Ukraine et le 4 juin contre la Slovaquie
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3 - مسفيوي الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:15
حتى الأخضر الذين سيلبسونه ككيت3 لونه كلون كيتات أفريقيا 1970-1980 نحن خارجين من الدور الأول لكن على الأقل إبينو للمغرب مسؤولين لهم دوق ماشي كيت مصيب في زيمبابوي
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4 - ait baha الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:20
moi je les trouve basic il y'a pas une touche des motifs marocain mais pour le sponsor ADIDAS il préfére le tenue sons motif pour que son logo soit bien identifier bref on a qu'a attendre de voir la tenue des autre pays qui ont le méme sponsor
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5 - عادل ابو العدالة الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:24
نتمنى للفريق المغربي الفوز على ايران و التعادل مع اسبانيا و الانتقال الى الدور التالي انشاء الله .
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6 - achnae الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:26
لم يطرأ أي تغيير على القميص حتى ولو كان هناك تغيير يضل باهتا المسألة تبقى مبهمة لاعبوا القسم الوطني هواة يتمتعون بقميص أحسن
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7 - من المغرب الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:28
اللون الاحمر يعني أن وحدة المغرب خط احمر.
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8 - rachid الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:30
المغاربه يتفاءلون بي الون الاحمر وألابيض و أتمنى أن يحذف الون الاخضر نهاءين
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9 - Classic الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:50
اقمصة الفريق الوطني كلها جدابة الاخضر والاحمر والابيض كلهم .والتصميم ,تصميم عادي وكلاسيكي اعطى جادبية لهذا القميص وافتخار لكل من يرتديه.
اللقاء في نصف النهائي كما ثمنى وصرح Renard ان شاء الله وبعونه
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10 - ديما مغرب الأربعاء 09 ماي 2018 - 13:06
اللون الاحمر ان شاء الله يحمرو لينا وجهنا كلنا ثقة في الكتيبة الوطنية كلنا اسود من طنجة الى الكويرة والجالية المغربية اللتي تغزوا جميع بقاع العالم, متفائلين خير ان شاء الله التاهل من صالح المنتخب المغربي.
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