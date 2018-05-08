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الرئيسية | رياضة | مونديال 2026 .. الملف الأمريكي يغري الفيفا بـ11 مليار دولار

مونديال 2026 .. الملف الأمريكي يغري الفيفا بـ11 مليار دولار

مونديال 2026 .. الملف الأمريكي يغري الفيفا بـ11 مليار دولار
هسبريس – أ. ف. ب
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:30

وعد مسؤولون عن ملف الترشيح الثلاثي الأمريكي الشمالي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 في مواجهة الملف المغربي بتحقيق أرباح قياسية تتخطى عشرة مليارات دولار، في ما بدا أنها محاولة لجذب الدول الأعضاء للاقتراع لصالحهم.

وفي كلمة أمام الاتحاد العالمي للصحافة الرياضية الثلاثاء، قال كارلوس كورديرو، رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، إن البطولة التي من المقرر أن يشارك فيها للمرة الأولى 48 منتخبا (بدلا من 32 حاليا)، ستوفر للاتحاد الدولي (فيفا) أرباحا قياسية تصل إلى 11 مليار دولار.

وأضاف كورديرو: "يمكنني أن أعلن اليوم أنه، بالتعاون مع الفيفا، نتوقع أن تحقق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية رقما قياسيا جديدا: أكثر من 14 مليار دولار من العائدات للفيفا".

وتابع رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: "هذا المبلغ يتضمن أرباحا تناهز 11 مليار دولار. بعبارة أخرى، هذه ستكون أنجح كأس عالم وأكثرها ربحية في التاريخ".

ويتنافس الملف الثلاثي للولايات المتحدة وكندا والمكسيك مع ملف ترشيح تقدم به المغرب لاستضافة البطولة العالمية، على أن يتم الاختيار في 13 يونيو المقبل، عشية انطلاق منافسات مونديال 2018 في روسيا.

وسعى كورديرو، في تصريحاته الثلاثاء، إلى جذب الدول الأعضاء في الفيفا، والتي ستشارك في التصويت على مستوى الجمعية العمومية بدلا من اللجنة التنفيذية للاتحاد (يصوت 207 أعضاء من أصل 211، أي كامل الأعضاء باستثناء المرشحين الأربعة)، لا سيما أن الاتحاد الدولي يبحث عن تعزيز إيراداته في أعقاب فضائح الفساد التي هزت صفوفه منذ العام 2015، وأدت إلى انسحاب العديد من الشركات الراعية.

وأفاد مصدر مقرب من الاتحاد وكالة فرانس برس، هذا الشهر، بأن الفيفا أنفق نحو 600 مليون دولار من احتياطاته المالية في ثلاثة أعوام.

ويسعى جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، والذي يتردد أنه مؤيد ضمنيا لملف الترشيح الثلاثي، إلى البحث عن صيغ جديدة للمسابقات لتعزيز إيرادات الفيفا؛ ومنها توسيع كأس العالم للأندية، وإقامة دوري جديد للأمم.

السياسة جانبا

قدم ممثلو الملف الثلاثي شرحا مفصلا لمصادر هذه الأرباح، منها على سبيل المثال بيع 5,8 ملايين تذكرة لحضور المباريات، ما يولد عائدات قياسية تصل إلى 2,5 ملياري دولار أمريكي.

وإضافة إلى 1,5 مليار دولار من الإيرادات المتوقعة في قطاع الضيافة، أشار كورديرو إلى أن الشركات الأمريكية الكبرى تتطلع إلى الاستثمار في كأس العالم، وقد توقع عقودا تصل إيراداتها إلى 3,6 مليارات دولار.

أما العائدات الإعلامية، فقدرها المسؤول الأمريكي بأكثر من خمسة مليارات دولار؛ وهو ما يجعل من مونديال 2026 - حسب هذه التقديرات - الأغنى على صعيد العائدات الإعلامية.

وقال: "قبل أي شيء، الحقوق التلفزيونية من ملف الترشيح المشترك، ومن هذا الملف وحده، ستمنح مكافأة إضافية مضمونة للفيفا وكرة القدم العالمية تصل إلى 300 مليون دولار".

ولم يتطرق كورديرو إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حذر فيها من معارضة الملف المشترك.

وقال ترامب، في أواخر أبريل الماضي: "لقد قدمت الولايات المتحدة مشروعا قويا مع كندا والمكسيك بخصوص كأس العالم لعام 2026 (...) سيكون من العار أن تقوم الدول التي نساندها في جميع الظروف بمقاطعة الملف الأمريكي. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول عندما لا تدعمنا؟".

كما أبدى ترامب، بعد أيام، رغبته في أن تقوم نيجيريا وجنوب إفريقيا بدعم الملف الثلاثي رابطا هذا الدعم على ما يبدو بمساعدة اقتصادية أمريكية.

ويعوّل المغرب على دعم الدول الإفريقية لترشيحه. ودعا أحمد أحمد، رئيس الاتحاد القاري، في مقابلة مع فرانس برس في أبريل، الدول الإفريقية لدعم المملكة في سعيها الخامس إلى استضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخها، والثانية في القارة السمراء بعد مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وفي ما بدا أنه محاولة للتنصل من تصريحات ترامب التي رأى خبراء أنه قد تضر بالملف الثلاثي أكثر مما تفيده، دعا كورديرو الثلاثاء الدول الأعضاء في الفيفا إلى وضع السياسة جانبا لدى حلول يوم التصويت.

وقال: "دعوني أقر بأنه، كما العديد من ملفات الترشيح على مدى الأعوام، السؤال حول من سيستضيف (المونديال) في 2026 تم خلطه في بعض الأحيان بالأوضاع الجيوسياسية (...) نحن نطلب أن يتم تقييمنا ليس من منطلق الواقع السياسي حاليا، بل بحسب ما يستحقه ملفنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - مغربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:38
الفيفا في ورطة لأنها منحازة للملف الأمريكي
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36
2 - موروكو 2026 إن شاء الله الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:41
هما يقولو 11 مليار وحنا نقولو 15 مليار، الحرب خدعة
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26
3 - ali الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:41
ليست الفيفا من ستصوت بل 204 بلد في العالم اغراءتك لن تفيدك في شيء .على عكس تهديدك للبلدان الصغيرة التي بدتتراجع عن وعودها و اولها جنوب افريقيا .على ايين سننفاس بشرف .ان يتكلم رءيس اقوى دولة في العالم ويهدد و يغري و يغرد ويبدي قلقه من المغرب .هذا كاف في حد ذاته حتى وان هزمنا
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45
4 - rachida الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:43
امريكا لا اخلاق سياسية لها ولا رياضية وترهب الدول وتبتزهم وتاخذ اموالهم امريكا مع ترامب سيهدد اذا لم ياخذ كاس العالم 2018 من روسيا سيفجر العالم اما ع 2026 فسينظم الكاس وفي الملاعب سيكون الجيش الامريكي هو من سينافس وليس اامنتخب ههههههه .
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13
5 - رشيد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:44
أمريكا تريد ان تأخذ مشعل تنظيم كأس العالم من روسيا. القظية سياسية وفي غاية الحساسية بالنسبة ل ترامب. لذالك فهو حريص ان يظهر للعالم بأن أمريكا تشتري كل شئ مهما كان ثمنه.
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9
6 - aziz الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:46
واللجنة المغربية المشرفة في سبات ونوم هههه نامو واستريحو وتفرجو وتعلمو
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9
7 - مراد الشركي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:47
لنكن واقعيين
لا مجال للمقارنة بين ملف المغرب وأمريكا
لا مجال للمنافسة كان على مسؤولينا أن يعرفوا أننا لسنا بقوة ولا بإمكانيات امريكا وخفايا على ماء الوجه وجب علينا الإنسحاب قبل أن نذل ونخسأ
لن يصوت لنا أحد حتى أقرب المقربين سيصوتون في آخر المطاف لماما امريكا
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14
8 - مغربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:49
الفيفا ستجني عائدات من المغرب قيمتها 5 ملايير دولار ومن أمريكا 11 مليار دولار . لذلك فالفيفا إذا شعرت بأن المغرب سيفوز عبر التصويت ستقصيه من طرف لجنتها المحدثة حديثا وإذا علمت أن الدول المصوتة رضخت للظغوط الترامبية فإنها ستترك الملف الأمريكي يفوز عبر التصويت وهذه هي أمنية الثعلب الجديد إفنتينو.
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7
9 - عبدالواحد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:50
المغرب محالشي واشغادي انضم كاس العالم
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7
10 - Younes_Painter الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:50
اوا القضية و ما فيها راه كلشي على المداخيل و الفلوس لي تربحها الفيفا. القضية ملعوبة من الاول و باين العربون. الفيفا تابعة لي يعطيها اكثر اما مع المفرب راه محال تسلكها القضية. ديك 15 مليار دولار ديال استثمار التجهيز لي صدعونا بيها خاصنا نشوفوها على ارض الواقع سواء عطاونا التنظيم و لا لا. اما يبقاو يضحكونا علينا بربط الاستثمار بالتنظيم هاداك هو الضحك على لشعب.
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6
11 - lazaret الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:51
مابقاتش كورة هادي، اجماع و طوي.
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8
12 - محمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:53
لماذا كل هذه الضجة من أجل احتضان كأس العالم ،لو كنتم اصلحتم البنى التحية للبلاد وأنشأتم مصانع وشركات لتشغيل المواطنين ونهضتم بالإقتصاد المغربي ولديكم من الموارد
ما تستطيعون به إنجاز كل هذه المشاريع واعطيتم الأولية للتنمية البشرية وإصلاح المنظومة الإجتماعية على أسس العدل والمساوات بين أفراد المجتمع لما كنتم في حاجة إلى تنظيم هذا المونديال الذي سيجلب
لكم العار والفضيحة بين دول العالم الذي يعطي القوي الحق في أن يأكل الضعيف
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15
13 - مغريبي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:53
كنتمنى المغرب مينظمش كاس العالم ببساطة دولة مزال فيها خصاص في عدة مجالات .
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20
14 - NOUMRI الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:53
يبدو ان الرىيس الأمريكي دونالد اترومب يطبق المتل المغربي القاىل أدهن السير إسير فأمريكا ياسادة هي البقرة الحلوب لمجموعة من الدول و المؤسسات و من بينها الفيفا أدن نحن المغاربة انطلبوا ازهرنا و لا يجب فقدان الامل الي بعد نهاية التصويت و ظهور النتيجة و عندها نقرر ما يجب فعله و في الختام اقول للمقاطعين فاش انتوما فبكم النفس بزاف قاطعوا السلع و المدارس و المنتجات الأمريكية إحتجاجا على هده التصرفات للرئيس الأمريكي لأن المنافسة غير الشريفة
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0
15 - امغار ناريف الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:54
امريكا اابراغماتيةتلهت وراءالمال مستغلة ظروف المنتنافسين الاقتصادية وااسياسية حيث انعدام تكافوء الفرص بين المغرب وامريكا لان هذه الاخيرة تهيمن على العالم برمته واستطاعت ان تبتز العربية السعودية وسلبتها 400 مليار دولار اما المغرب فليحمد الله ادا سلبته تنظيم كوب 2026 ولم تبتزه وتسلبه ما سلبته من السعودية اليوم امريكا تغري الفيفا ب 11 مليار دولار كرشوة ان هي تضامنت معها من اجل تنظيم الكاس امريكا تستغل نفودها ولا تخضع للقوانين لقد تجبرت وبغتوقربت نهايتها باذن الله كان على المغرب الا يتسرع في قطع علاقته مع ايران خاصة في هذه الظروف ويغيض امريكا بانضمامه الى ايران وروسيا انها لعبة السياسة الخبيثة المبنية على المكر والخداع وعدم الوفاء الا للمصالح الذاتية
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6
16 - بيهي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:57
شعب مازال يعاني مع تكاليف الخبز والحليب لا اظنه مستعد لتنظيم اي تظاهرة دولية ناهيك عن كأس العالم لكرة القدم.
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8
17 - karim الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:57
مع الأسف المغرب ليس له الإمكانيات و البنيات التحتية لتنظيم هذا العرس الكروي. و لو الإغرآت الأمريكية لديهم تجربة في تنظيم كأس العالم. هل للمغرب العزيمة و الإرادة لتنظيم كأس العالم؟ نعم بدون شك... ليكن لدينا رؤية شاملة و إستراتيجية للتنظيم في العقود القادمة و العمل عليها بجدية و بالتالي نكون فخورين لإستقبال بلدان العالم في بلادنا .
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2
18 - mosi. الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:58
واليكم هذا الخبر ايضا...
تعهد امريكا بإهداء ملعب كرة قدم بمواصفات دولية لكل دولة تصوت لصالح ملف امريكا كندا المكسيك...
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2
19 - Zohair الثلاثاء 08 ماي 2018 - 22:58
207 أعضاء ستشارك في التصويت على مستوى الجمعية العمومية, هي من ستحدد البلد المستضيف لنهئيات كأس العالم 2026, لا داعي لإغراء الفيفا بالمال .. لو الفيفا كانت موضوعية لاستبعدت الملف الأمريكي من المنافسة لأسباب يعرفها الجميع.
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4
20 - ابو صفوان الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:01
اودي واش مريكان هي المغرب البنية التحتية الملاعب جاهزة الطب كلشي موجود حنا اش عندنا اخوتي ميزانية المونديال تمشي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمغرب عارف هادشي بأن المنافسة مع الميريكان محسومة و مخرج عينيه غي الخسران الفلوس و بيع الحلم والوهم للمغاربة
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6
21 - Myriam الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:02
هل نحن عندنا الامكانيات مثل هذه الدول لا نريده فخذوه الناس تموت جوعا يقول المثل اش خاصك العريان قالو خاتم ا مولاي وتحية لكل المغاربة الاحرار
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4
22 - amilou الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:02
المغرب ارعب امريكا ياعالم انتهى الكلام
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2
23 - mohamed adil الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:15
j’espère que la coupe sera organisée en Amérique du nord pour voir les match en direct. le Maroc n'a même pas les moyens de nourrir sa population.
il faut comparer les oranges avec les oranges
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0
24 - هشام الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:21
علاقة كرة القدم بالسياسة، مثل علاقة شخصين تزوّجا زواجًا عرفيًا، تنتهي تلك العلاقة حين تنتهي المصلحة، أي أنّها في نهاية المطاف علاقة غير شرعية وباطلة، وما بُني على باطل فهو باطل.
كرة القدم، أفيون الشعوب، هي جلدة منفوخة، يجري حولها إثنان وعشرون لاعبًا، وصاحب أكبر عدد من الأهداف هو الفائز. هكذا لقّنونا شيئا إسمه كرة القدم. لا فأنتم مخطئون! كرة القدم، هي أكثر من جلدة منفوخة ! فبالتالي المغرب ضعيف مقارنة مع امريكا فرق شاسع الفيفا ترى المصلحة فوق كل شيئ مع دالك أتمنى المعجزة
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0
25 - المرابط خالد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:27
سيرو كونو تحشموا واش ميريكان عندها ما يقارب 36 تيران جاهز و مجهز من الطراز العالي و بجميع المواصفات و المغرب مسكين ياﻻه شي خمسة المﻻعب باقي خصها الخدمة و المونديال اللي باغي ينافس عليه غادي تكون فيه 48 فرقة فين غادي نديروا الجماهير كاملة ديال هاد المنتخبات
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2
26 - موح الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:42
كل ما يهم اخواننا في الجارة الشرقية بالاضاة الى الانفصاليين هو ضرب معنويات المغاربة كلما اتير هدا المضوع والتبشير بالهزيمة ودلك لحقدهم على بلادنا القادرة على الدخول في متل هده المنافسات بعكسهم الين لا يستطيعو المنافسة حتى افريقيا
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