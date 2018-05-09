اللاعب الدولي السابق محمد بابا في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفي، اليوم الثلاثاء، اللاعب السابق للمنتخب المغربي محمد بابا، بعد مرض عضال.

وتألق الراحل بابا مع فريق نجم الشباب، وهو الذي جعل العديد من الفرق تتسابق للظفر بخدماته وفي مقدمتها الرجاء والوداد البيضاويان والراسينغ.