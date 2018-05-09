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كُتّاب وآراء
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اللاعب الدولي السابق محمد بابا في ذمة الله
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:30
توفي، اليوم الثلاثاء، اللاعب السابق للمنتخب المغربي محمد بابا، بعد مرض عضال.
وتألق الراحل بابا مع فريق نجم الشباب، وهو الذي جعل العديد من الفرق تتسابق للظفر بخدماته وفي مقدمتها الرجاء والوداد البيضاويان والراسينغ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - الله أكبر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:41
" إنّا لله وإنّا إليه راجعون .. البقاء لله - تعالى - وحده "
قال الله تعالى : " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي " ،
قال الله تعالى : " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي " ،
2 - ورزازات الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:42
إنا لله وإن إليه راجعون . الله يرحموا وإغفر ليه . ويصبر عائلتو وأحبابو .
3 - mehdi الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:42
إنا لله و إنا إليه راجعون. الله يرحمو و يوسع عليه
4 - مرزوك عبدالله الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:44
كم يؤسفني ان ارفع احر التعازي لعائلة المرحوم قائلا لهم لله مااعطى ولله مااخذ وانا لله وانا اليه راجعون واسكن الفقيد جنة النعيم
5 - نورالدين بنعربية الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:48
انا لله وانا اليه راجعون . لله ما اعطى ولله ما اخذ رحمه الله وتغمده في رحمته واجعل له نور على نور واسكنه جنتك ونعمه في خيراتها وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله امين تعازينا لعائلته الصغير والكبيرة. والهمهم الصبر والسلوان.
لا زلت اتذكر وانا استمع عبر الراديو لتلك المقابلة التي احرز المغرب فيها كاس افريقيا وصوت المذيع انذاك يصرخ بابا بابا بابا . زفرحت حينها فرحا شديدا وكنت اعدو وانقز ووو . اللهم كما فرحتنا يا ربي به ففرحه بلقاءك امين
لا زلت اتذكر وانا استمع عبر الراديو لتلك المقابلة التي احرز المغرب فيها كاس افريقيا وصوت المذيع انذاك يصرخ بابا بابا بابا . زفرحت حينها فرحا شديدا وكنت اعدو وانقز ووو . اللهم كما فرحتنا يا ربي به ففرحه بلقاءك امين
6 - إنسان فاني الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:52
رحم الله الرجل .وإن للله وإن إليه راجعون .كل نفس دائقة الموت .
8 - Warther الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:53
الله أكبر اللهم إرحمه و غفر له و أدخله فسيح جناتك إن لله وإن إليه راجعون
9 - angel الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:53
بسم الله الرحمن الرحيم يأتيها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي صدق الله العظيم
10 - بابا يا بابا ... الثلاثاء 08 ماي 2018 - 23:58
رحمة الله عليك يا بابا على ما اسعدت به ملايين المغاربة منذ سنين!
11 - hassan الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:00
السلام عليكم
نتقدم باحر عزائنا الى اسرته واصدقائه
ونسأل الله له الرحمة والمغفرة أمين
نتقدم باحر عزائنا الى اسرته واصدقائه
ونسأل الله له الرحمة والمغفرة أمين
12 - sadek الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:04
أسأل الله تعالى أن يدخلك فسيييه جناته مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين. . ..والله نشهد لك باخلاقك الطيبة وعلو همتكت..رحمك الله ...رحمك الله ..رحمك الله
13 - meme الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:04
بابا يا باب رحمك الله و ادخلك فسيح جناته امتعتنا بهدفك الجميل اخر المباراة متعك الله بجنانه
14 - عبدالله الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:17
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلقنا خيرا منها اللهم يرحمها انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة
15 - الحسين شادلي الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:26
ساكنة مدينة المنزل تقدم العازي لأسرة الفقيد وعلى رأسهم صهره سعيد الشاوشي
16 - عبداللطيف المغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:37
لا زلت اتذكر انني تابعت هذه المباراة على امواج الاذاعة الوطنية بالرباط مع بعض الاصدقاء.حيث كنا متسمرين امام المدياع.ولن انسى لحظة الهدف حيث لا اتذكر المعلق الرياضي الذي صاح بابا با با بابا يسجل الهدف.نعم بابا رحمه الله اهدى للمغرب الكأس الافىيقية الاولى والاخيرة الى يومنا هذا.رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.والهم دويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
17 - كل نفس ذائقة الموت الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:45
والله ﻻزالت صيحة المعلق عن هدف بابا في مرمى الخصم في الدقائق اﻷخيرة من مباراة النهاية لنيل الكأس اﻹفريقية الوحيدة التي أحرزها المغرب سنة1976 ترن في أذني إلى اﻵن وكان عمري آنذاك 19سنة وهي....باباااااااااااا.......بابااااااااااااا.....باباااااااااااا-------إن لله وان اليه راجعون
18 - simo الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:59
كم كانت فرحة المغاربة كبيرة وهم يتتبعون النقل المباشر عبر المذياع لأصداء تلك المقابلة لتهتز القلوب عندما صاح المعلق هداااااااااااف وبالجملة الشهيرة إلى قلتي بابا ...بابا . لازال وصف ذلك الهذف عالقا في ذاكرتي وأنا في بداية الشباب آنذاك ، كانت حقا فرحة لا توصف ، فرحمة الله عليك يا سي أحمد وأسكنك فسيح جنته وألهم أسرتك الصبر وإنا لله وإليه راجعون .
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