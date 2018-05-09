المنتخب المغربي ثانيا في "جمنازياد 2018"

هسبريس - و.م.ع

تمكن المنتخب المغربي من احتلال المرتبة الثانية في منافسات "جمنازياد 2018"، التي اختتمت يوم الثلاثاء بمراكش، وذلك لأول مرة في تاريخ هذه التظاهرة الرياضية المدرسية العالمية بعد حصوله على مجموع 88 ميدالية مقابل 104 ميدالية للمنتخب الأوكراني الذي احتل المرتبة الأولى.

وجاء تألق المنتخب الوطني بعد إحرازه 33 ميدالية ذهبية و23 فضية و32 برونزية، ضمنها 7 ميداليات في رياضة الكاراطي و6 ميداليات في رياضة التيكواندو، وميدالية واحدة في رياضة الجيدو، و9 ميداليات في ألعاب القوى وواحدة في الكرة الحديدية و5 ميداليات في رياضة الملاكمة و3 ميداليات في رياضة كرة المضرب وواحدة في رياضة ركوب الأمواج.

وعادت المرتبة الأولى في هذه البطولة العالمية، التي عرفت مشاركة حوالي 3000 شاب وشابة في الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و18 سنة يمثلون 58 دولة من مختلف القارات، من ضمنها 20 دولة إفريقية، للمنتخب الأوكراني بعد إحرازه 36 ميدالية ذهبية و36 ميدالية فضية و32 ميدالية برونزية.

كما تميزت هذه الدورة بتحطيم سبعة أرقام قياسية في ألعاب القوى من طرف ثلاثة عدائين مغاربة، وعداءين اثنين من اليونان، إضافة إلى عداء من روسيا البيضاء وآخر من الصين.

وعرفت هذه الدورة أيضا، حضور وازن لأبطال عالميين انطلق مسار أغلبهم من المشاركة في المنافسات الرياضية المدرسية، من بينهم، نوال المتوكل، بطلة أولمبية عالمية مغربية في رياضة ألعاب القوى، جفريز إيمان، بطلة أولمبية عالمية فرنسية في رياضة الجيدو، مارتا بانيني، بطلة أولمبية عالمية إيطالية في رياضة الجمباز الإيقاعي، سليمان مباي، ملاكم فرنسي، محترف وبطل سابق في بطولة العالمية في الوزن الخفيف، كيفين ماير، بطل أولمبي عالمي فرنسي في رياضة ألعاب القوى، ثم أسماء نكاي، بطلة عالمية مغربية في رياضة الجيدو.

وشمل برنامج المسابقات ثمانية عشر رياضة وهي ألعاب القوى، ركوب الدراجات، الجمباز الايقاعي، الجمباز الفني، الأيروبيك، الشطرنج، الكاراطي، التايكواندو، الجيدو، الملاكمة، المصارعة، الرماية بالنبال، التنس، المسايفة والغولف والكرة الحديدية بمدينة مراكش، في حين استضافت مدينة الدار البيضاء منافسات السباحة وركوب الأمواج.

وشمل برنامج هذا الحدث الرياضي الدولي، الذي تميز بالتنظيم التقني واللوجسيتكي المحكم، بإدراج عدة أنشطة وأوراش تربوية وفقا للأهداف العامة لمنظمة الأمم المتحدة الرامية إلى نشر قيم السلم والعيش الكريم وتربية ذات الجودة عالية في أوساط الشباب، فضلا عن إقامة قرية ترفيهية رياضية نشطها شباب متطوعون من عالم الرياضة المدرسية ومهرجان يحتفي بالتنوع والتبادل الثقافي أتاح الفرصة للدول المشاركة لعرض عاداتها وتقاليدها.

وفيما يلي الترتيب النهائي لهذه البطولة:

1 / أوكرانيا (36 ذهبية -36فضية-34برونزية).

2/المغرب (33 ذ-23 ف-32ب).

3/البرازيل (24 ذ-24 ف-32 ب).

4/ طايبي الصينية (23 ذ-15ف-28ب).

5/ اليونان (16ذ-5ف-13ب).

6/فرنسا (14ذ-27ف-14ب).

7/ الصين (13 ذ-11ف-18ب).

8/إيران ( 12ذ-3ف-2ب).

9/روسيا( 8ذ-11ف-14ب).

10/إرلندة(6ذ-5ف-2ب).

11/هنغاريا (5ذ-12ف-9ب).

12/تركيا (5ذ-6ف-16ب).