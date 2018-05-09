زكرياء لبيض يعوّض حكيم زياش في أياكس

هسبورت - عمر الشرايبي*

تَوصّل نادي أياكس أمستردام الهولندي، رسميا، إلى اتفاق مع اللاعب الدولي المغربي زكرياء لبيض، يقضي بتوقيع الأخير لعقد يمتد لأربع سنوات، إلى غاية 2022، قادما إليه من فريق أوتريخت، ومن المنتظر أن يتم الإعلان النهائي عن الصفقة وإتمام باقي التفاصيل المتعلقة بها، خلال الأسبوعين المقبلين.

وكشف مصدر مقرّب من لبيض، في تصريح لـ"هسبورت"، أن اللاعب محظوظ جدا بالانتقال إلى "الأياكس"، مؤكّدا في الآن ذاته ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية الهولندية، حيث التقى المدرب إريك تين هاغ، الأخير الذي ساهم بشكل كبير في الضغط على إدارة وصيف "الإرديفيزي" لهذا الموسم، بحكم معرفته المقرّبة للاعب المغربي، إذ أشرف على تدريبه خلال الموسم الماضي.

وخلافا لما راج في الصحافة المحلية، نفى المصدر ذاته أن يكون مارك أوفرمارس، المدير التقني لـ"الأياكس"، قد مانع انضمام لبيض إلى صفوف الفريق، مضيفا "لم يوافق المسؤول في البداية على العرض المادي المرتفع، لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق على توقيع لبيض لعقد ارتباطه بالنادي"، ويرجّح أن تكون الصفقة قد تجاوزت 7ملايين يورو.

معلوم أيضا أن الإدارة التقنية لنادي أياكس أمستردام، استعانت بخدمات الجناح الأيمن المغربي زكرياء لبيض، من أجل تعويض مواطنه حكيم زياش، الأخير الذي عبّر عن رغبته في الرحيل خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل، بعد أن يختار أفضل لاعب في "الأياكس" لهذا الموسم، وجهته المقبلة، بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم مع المنتخب المغربي.

تبقى الإشارة إلى أن موسم زكرياء لبيض، لم ينته بعد مع فريقه الحالي "أوتريخت"، حيث سينافس الأخير رفقة أربعة أندية هولندية أخرى على بطاقة مؤهّلة للمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروباليغ"، خلال الموسم المقبل، بعد احتلالهم للمركز الخامس في سبورة ترتيب "الارديفيزي"، قبل أن يحمل قميص أياكس أمستردام، يشكل رسمي، بعد أن بدأ مسيرته الكروية الاحترافية عبر محطة الغريم "بي إس في أيندهوفن".

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