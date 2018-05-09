التعادل ينصف نهضة بركان وأولمبيك خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

استقبل فريق نهضة بركان، عشية اليوم، فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، برسم الدورة الـ28 من البطولة الوطنية "اتصالات المغرب"، وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل، إثر تمكّن كل فريق من تسجيل هدف واحد في مرمى خصمه.

وجاء الهدف الأول في المباراة إثر حصول فريق نهضة بركان على ضربة خطأ قرب مربع عمليات فريق أولمبيك خريبكة، ونجح اللاعب أيوب الكعبي من استغلال الفرصة وترجمتها إلى هدف في الدقيقة الـ16.

وبعد 10 دقائق على تسجيل الهدف، تمكن فريق أولمبيك خريبكة من تعديل الكفة، عن طريق ضربة ركنية ترجمها اللاعب مهدي بلطام إلى هدف برأسية لم تترك أي مجال لحارس النهضة البركانية لصدّها.

وبنتيجة المباراة، عزّز كل فريق رصيده بنقطة وحيدة غير كافية لتحسين المركزين بسبورة الترتيب، حيث بقي فريق نهضة بركان في المركز الـ9 برصيد 38 نقطة، مع بقاء فريق أولمبيك خريبكة في المركز الـ12 برصيد لا يتعدى 32 نقطة، في انتظار إجراء باقي مباريات الدورة.