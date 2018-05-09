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كُتّاب وآراء
شباب الحسيمة والرجاء البيضاوي يقتسمان النقط
تعادل فريق شباب الريف الحسيمي مع ضيفه الرجاء البيضاوي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي بالعرائش، برسم منافسات الدورة الـ28 للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الأول في كرة القدم.
ولم تخدم هذه النتيجة مصلحة شباب الريف الحسيمي في صراعه من أجل البقاء ضمن أندية الصفوة، حيث ظل في المركز الـ13 برصيد 30 نقطة، فيما ارتقى الرجاء البيضاوي الذي جمع نقطتين فقط في آخر ثلاث مباريات للمركز السادس بمجموع 42 نقطة، إلى جانب أولمبيك آسفي الذي انهزم السبت الماضي بميدان سريع وادي زم بهدف للاشيء.