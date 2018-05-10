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الرئيسية | رياضة | الوداد يهزم الحسنية ويشدد الخناق على طنجة‎

الوداد يهزم الحسنية ويشدد الخناق على طنجة‎

الوداد يهزم الحسنية ويشدد الخناق على طنجة‎
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:06

تمكن فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، من هزم ضيفه حسنية أكادير اليوم الأربعاء بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما برسم نزال الجولة 28 من منافسات الدوري الاحترافي.

وبدأ لاعبو الفريق البيضاوي أطوار المباراة بشكل قوي من الناحية الهجومية، عن طريق الضغط على مرمى الحارس عبد الرحمان الحواصلي منذ الدقائق الأولى للجولة الأولى، غير أنه سرعان ما تراجع الأداء الهجومي لأبناء المدرب فوزي البنزرتي خلال دقائق الثلث الأول من النزال، بعد أن إستعاد لاعبو الحسنية توازنهم في المباراة.

وأتيحت أولى المحاولات الحقيقية للتهديف في المباراة للوداد في حدود الدقيقة 14 عن طريق إسماعيل الحداد، تصدى لها الحواصلي، ببراعة ليبقي على نظافة شباك فريقه، في الوقت الذي بقي بديع أووك، يناور لوحده في الجبهة الهجومية طيلة دقائق النصف الأول من المواجهة، دون أن تشكل تحركاته أي خطورة على الحارس الخروبي.

ولم يستغل الوداد بعض الارتباك الذي طبع مردود عناصر الخط الخلفي للحسنية في بعض فترات الشوط الأول، ليسير بدر الكشاني على منوالهم حين أضاع فرصة سانحة للتهديف في الدقيقة 41، بعد تمريرة محكمة من رفيقه بديع أووك.

وواصل لاعبو الفريقان تحركاتهم الهجومية مع بداية أطوار الجولة الثانية، تواصل معها تفوق المدافعين على المهاجمين، حيث وجد الفريقين صعوبة كبيرة في تجاوز الخط الخلفي لكل طرف، لتغيب بذلك الفعالية عن كل المحاولات والمناورات الهجومية التي خلقها رفاق كل من إبراهيم النقاش وجلال الداودي.

ومع اقتراب صافرة النهاية ضغط لاعبو الوداد بشكل كبير على مرمى الحسنية بحثا عن هدف الإنتصار، إذ كان الفريق البيضاوي قريبا من هز شباك الحواصلي في أكثر من كرة خلال فترات الربع ساعة الأخيرة من النزال، في المقابل ركزت العناصر السوسية على تأمين الدفاع والبحث عن المباغثة بالإعتماد على الهجمات المرتدة.

ونجح الوداد في ترجمة سيطرته الملحوظة وضغطه الكبير إلى هدف الفوز عن طريق المدافع محمد الناهيري، في حدود الدقيقة 82، منح به النقاط الكاملة للمباراة لفريقه.

ورفع الوداد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 47 في المركز الثاني وراء المتصدر اتحاد طنجة بفارق نقطتين، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الحسنية في النقطة 45 في الصف الثالث مناصفة مع كل من الدفاع الجديدي والفتح الرباطي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كوايري الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:30
طنجة أضاعت لقب البطولة عندما تعادلت في طنجة امام الفتح وانهزمت بواد زم امام السريع المحلي، هنيأ مسبقا للوداد باللقب.
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-2
2 - اومرغاد الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:31
ماذا يحدث بالبطولة?كيف يعين حكم كهذا لمباراة قوية كهذه ?لا حول ولا قوة الا بالله ;حسبنا الله ونعم الوكيل;الم يحن الوقت لتغيير هذا السلوك المشين;حتى حكام الشرط اللذين غالبا ما يكونوا بعيدا عن الشبهات اصبح لهم دورا فعالا في حسم النتيجة...........مبروك للوداد .................وان تهاونت طنجة او عين لها هذا الطاقم التحكمي باي باي البطولة .
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-5
3 - Yassar الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:32
الحسنية ضيعت اللقب في مرحلة الإياب و خصوصا التعادلات في الميدان قضى على آمالها في التتويج
ديما حسنية و مبروك اللقب لطنجة
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-3
4 - طنجتي بطلة الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:42
كفى من الاحلام يا وداد فالبطولة طنجاوبة بنسبة مائة في المائة الفارق نقطتين والمواجهات المباشرة في صالح طنجة اللتي فازت على الوداد بالبيضاء يعني الفارق ثلال نقاط بالاضافة ان طنجة ستلعب في ميدانها مع تطوان اللذي ضمن رسميا البقاء ثم مع الحسيمة في ملعب محايد عكس الوداد اللتي ستذهب لاسفي وتستقبل الفتح وهم فريقان قويان يلعبان على مراكز افريقية....طنجة ستفوز بالبطولة في الدورة القدمة يوم الاحد وتحتفل معها تيطوان وكل الشمال
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-4
5 - محمد كريم الخميس 10 ماي 2018 - 00:02
برافو للاعبين الدين ابانو عن قتالية كبيرة رغم عناء السفر وصعوبة الخصم وعدم تواجد مهاجم صريح يليق بالوداد .البطولة ٢٠ ان شاء الله عل الابواب
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