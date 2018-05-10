الوداد يهزم الحسنية ويشدد الخناق على طنجة‎

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تمكن فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، من هزم ضيفه حسنية أكادير اليوم الأربعاء بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما برسم نزال الجولة 28 من منافسات الدوري الاحترافي.

وبدأ لاعبو الفريق البيضاوي أطوار المباراة بشكل قوي من الناحية الهجومية، عن طريق الضغط على مرمى الحارس عبد الرحمان الحواصلي منذ الدقائق الأولى للجولة الأولى، غير أنه سرعان ما تراجع الأداء الهجومي لأبناء المدرب فوزي البنزرتي خلال دقائق الثلث الأول من النزال، بعد أن إستعاد لاعبو الحسنية توازنهم في المباراة.

وأتيحت أولى المحاولات الحقيقية للتهديف في المباراة للوداد في حدود الدقيقة 14 عن طريق إسماعيل الحداد، تصدى لها الحواصلي، ببراعة ليبقي على نظافة شباك فريقه، في الوقت الذي بقي بديع أووك، يناور لوحده في الجبهة الهجومية طيلة دقائق النصف الأول من المواجهة، دون أن تشكل تحركاته أي خطورة على الحارس الخروبي.

ولم يستغل الوداد بعض الارتباك الذي طبع مردود عناصر الخط الخلفي للحسنية في بعض فترات الشوط الأول، ليسير بدر الكشاني على منوالهم حين أضاع فرصة سانحة للتهديف في الدقيقة 41، بعد تمريرة محكمة من رفيقه بديع أووك.

وواصل لاعبو الفريقان تحركاتهم الهجومية مع بداية أطوار الجولة الثانية، تواصل معها تفوق المدافعين على المهاجمين، حيث وجد الفريقين صعوبة كبيرة في تجاوز الخط الخلفي لكل طرف، لتغيب بذلك الفعالية عن كل المحاولات والمناورات الهجومية التي خلقها رفاق كل من إبراهيم النقاش وجلال الداودي.

ومع اقتراب صافرة النهاية ضغط لاعبو الوداد بشكل كبير على مرمى الحسنية بحثا عن هدف الإنتصار، إذ كان الفريق البيضاوي قريبا من هز شباك الحواصلي في أكثر من كرة خلال فترات الربع ساعة الأخيرة من النزال، في المقابل ركزت العناصر السوسية على تأمين الدفاع والبحث عن المباغثة بالإعتماد على الهجمات المرتدة.

ونجح الوداد في ترجمة سيطرته الملحوظة وضغطه الكبير إلى هدف الفوز عن طريق المدافع محمد الناهيري، في حدود الدقيقة 82، منح به النقاط الكاملة للمباراة لفريقه.

ورفع الوداد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 47 في المركز الثاني وراء المتصدر اتحاد طنجة بفارق نقطتين، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الحسنية في النقطة 45 في الصف الثالث مناصفة مع كل من الدفاع الجديدي والفتح الرباطي.

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