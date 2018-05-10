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كُتّاب وآراء
المصري صلاح أفضل لاعب في ليفربول الإنجليزي
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، فوز المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2017-2018 مع فريقه الكروي.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمها نادي ليفربول للإعلان عن جوائز الأفضل للموسم الجاري 2017-2018 بناءً على تصويت الجماهير.
ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 50 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.
كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز.
وحصل على جائزة لاعب العام في "البريمرليغ" المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وهو أول عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا منذ إعلانها عام 1948.
وشارك "مو صلاح" في 12 مباراة خلال الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا وسجل 10 أهداف، وساهم في 5 تمريرات حاسمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الكرة الذهببة ان شاء الله