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اليازغي يوقع "السياسة الرياضية للمغرب" بالبيضاء

اليازغي يوقع "السياسة الرياضية للمغرب" بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 ماي 2018 - 12:02

من المرتقب أن يتم تنظيم حفل توقيع لكتاب "السياسة الرياضية في المغرب 1912-2012" لكاتبه منصف اليازغي، باحث في السياسات الرياضية، يوم الاثنين القادم بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.

ويتضمن المؤلف المذكور، وهو أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري من كلية الحقوق بالدار البيضاء، تحليلا لمسار الرياضة بالمغرب على مستوى التدبير السياسي والحكومي، وتدقيقا في مضامين الخطابات الملكية والتصريحات الحكومية، وفي وسائل المراقبة المتاحة للبرلمان، إلى جانب الميزانيات الموظفة لتدبير الشأن الرياضي.

ويتطرق الكتاب أيضا لخلفيات التعيين في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والجامعات الملكية المغربية والميكانزمات المتحكمة في ذلك، والأدوار المتعددة التي تلعبها الجمعيات الرياضية باعتبارها الفضاء الأقرب إلى المواطن.

كما يستعرض المؤلف ذاته نماذج من التدبير السياسي للرياضة من قبيل المناظرات الرياضية، والتمويل، واللجان المؤقتة، وتقديم نماذج للتناقض الحاصل بين تنظيم تظاهرات رياضية دولية في ظل الانغلاق السياسي والأزمات الاقتصادية.

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