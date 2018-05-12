زياش يحظى باهتمام أندية الدوري الإنجليزي

هسبورت - أمال بلحاج*

يتنافس فريقي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، على ضم اللاعب المغربي حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن نادي أجاكس الهولندي، وخوض تجربة جديدة في إحدى الدوريات الأوروبية الأخرى، خصوصا بعد توتر علاقته مع الجماهير في الفترة الأخيرة.

ويحظى لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش، باهتمام كبير من قبل الأندية الإنجليزية في الآونة الأخيرة، حيث تتصارع العديد منها على ضمه خلال "المركاتو" الصيفي المقبل، وهو ما قد يجعل وجهته المقبلة تكون "البريمرليغ"، هذا إن لم ينتقل للعب بإحدى الدوريات الأخرى كـ"الكالتشيو".

ويرى مجموعة من المتابعين الرياضيين، أن إمكانيات اللاعب حكيم زياش لا تتناسب كثيرا مع الدوري الإنجليزي، الذي يضم "نجوم" الصف الأول، ويتميزون بالاندفاع البدني والقوة الجسمانية، اللذان يغيبان عن اللاعب، حيث يميل الأخير إلى المراوغات أكثر، وهو ما قد لا يتناسب مع أسلوب اللعب في "البريمييرليغ"، في المقابل قد يتماشى مع دوريات أخرى مثل الدوري الألماني الذي يتميز بالتقنيات الفردية، إضافة إلى التكتيك التقني الصارم.

ويقتنع البعض الآخر، بأن الدوري الإنجليزي الممتاز سيشكل أرضية خصبة، لتألق الصانع الألعاب حكيم زياش واستمراره، بعدما أصبح لاعبا أكثر نضجا وتطورا في الدوري الهولندي، ويعتمد على اللعب الجماعي بدل الفردي، كما يعد الأفضل على مستوى التمريرات، وهو ما قد يجعله يتألق في بعض الأندية المنتمية إلى "البريمرليغ".

وحسب الإحصائيات فتمريرات "الأسد" المغربي الحاسمة تفوق تمريرات البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي مرّر 12 هدفا لزملائه في "برشلونة" الإسباني، إلى جانب البرازيلي نيمار، صاحب 13 تمريرة مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي، فيما تساوى مع البلجيكي كيفن دي بروين، متوسط ميدان "مانشيستر سيتي" الإنجليزي بـ15 تمريرة هذا الموسم.

وأمام تميزه هذا الموسم وإعلانه عن مغادرة هولندا، تهتم العديد من الأندية الأوروبية بخدماته للتعاقد معه صيفا، فيما اشترط ناديه الحصول على قيمة مالية تفوق 40 مليون يورو مقابل التفريط فيه.

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