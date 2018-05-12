روسيا تكشف عن قائمتها الأولية للمونديال

هسبريس - د.ب.أ

أعلن ستانيسلاف شيرشيسيف المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم قائمة أولية تضم 28 لاعبا استعدادا لاستضافة روسيا لنهائيات كأس العالم الشهر المقبل.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين فقط محترفين بالخارج ولاعب يشتبه في تعاطيه المنشطات.

وخضع روسلان كامبولوف، مدافع روبن كازان الذي شارك مرتين مع منتخب روسيا، للتحقيق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد صدور تقرير ريتشارد مكلارين كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) فيما يتعلق بفضائح تعاطي المنشطات على نطاق واسع في روسيا.

ولكن الممثلين القانونيين لكامبولوف أكدوا الشهر الماضي أن القضية أغلقت لنقص الأدلة.

وضمت قائمة روسيا ثلاثة لاعبين محترفين هم فلاديمير جابولوف حارس كلوب بروج ورومان نويشتيدير مدافع فناربخشة ودينيس شيريشيف مهاجم فياريال.

واحتوت القائمة على أسماء لاعبين من أصحاب الخبرة مثل لاعب الوسط الان دزاجويف والحارس إيجور ايكينفين كما ضمت وجوه شابة مثل التوأم انطون واليكسي ميرانشوك لاعبي لوكوموتيف موسكو.

وبرز غياب الكسندر كوكورين مهاجم زينيت سان بطرسبرج ودخل ارتيم دزيوبا لاعب ارسنال تولا بدلا منه.

ويتجمع اللاعبون في 18 ماي في نوفوجورسك ويخوضون معسكرا في النمسا في 20 أيار/مايو ثم يلتقي الدب الروسي وديا مع النمسا في 30 مايو في انيسبروك ثم مع تركيا في الخامس من يونيو في موسكو.

ويستهل منتخب روسيا مشواره في المونديال بمواجهة السعودية في المباراة الافتتاحية يوم 14 حزيران/يونيو، ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي تضم مصر وأوروجواي أيضا.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا بحلول الرابع من يونيو المقبل.

وأعلن شيرشيسيف عن ضم سبعة لاعبين إضافيين للقائمة لكنهم لن يشاركوا في تدريبات الفريق.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: إيجور أكينفييف (سسكا موسكو) ، فلاديمير جابولوف (كلوب بروج البلجيكي) ، ساسلان دجانايف (روبن كازان) ، أندري لونييف (زينيت سان بطرسبرج).

وفي الدفاع: فلاديمير جرانات (روبن كازان)، روسلان كامبولوف (روبن كازان)، فيودر كودريشوف (روبن كازان)، إيليا كوتيبوف (سبارتك موسكو) ، رومان نويشتيدير (فناربخشة) ، كونستانتين راوش (دينامو موسكو)، آندري سيميونف (آخمات جروزني)، إيجور سمولنيكوف (زينيت سان بطرسبرج)، ماريو فيرنانديز (سسكا موسكو).

وفي خط الوسط: ، يوري جازينسكي (كراسنودار)، أليكساندر جولوفين (سسكا موسكو)، آلان دزاجويف (سسكا موسكو)، ألكسندر إيروخين (زينيت)، يوري جيركوف (زينيت)، رومان زوبنين (سبارتك موسكو) ، دالير كوزييف (زينيت) ، أنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف)، ألكسندر ساميدوف (سبارتك)، ألكسندر تاشاييف (دينامو موسكو)، دينيس تشيرشيف (فياريال).

وفي الهجوم: أليكسيي ميرانتشوك (لوكوموتيف) ، فيودر سمولوف (كراسنودار)، فيدور شالوف (سسكا موسكو) وارتيم دزيوبا (ارسنال تولا).