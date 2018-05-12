ماجر يَعِدُ الجزائريين بمفاجأة أمام البرتغال

هسبريس - متابعة

وعد رابح ماجر، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بالكشف عن مفاجأة تخص تشكيل الفريق الذي سيواجه الرأس الأخضر والبرتغال وديا، مطلع يونيو المقبل، مؤكدا أن "الخضر" بحاجة الآن إلى الاستقرار والانسجام.

ورفض ماجر، في تصريح للإذاعة الجزائرية، الخوض في المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن المعسكر الإعدادي للمنتخب المقرر نهاية الشهر الحالي تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام الرأس الأخضر والبرتغال سيشهد مفاجأة من خلال مشاركة أفضل اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي وفي الخارج.

وأضاف: "الآن انتهى الأمر، بعدما أعطيت الفرصة للجميع. أملك نظرة شاملة ووافية عن إمكانات كل لاعب، سواء الذي يلعب في الجزائر أو في الخارج. لا بد من ضبط المجموعة التي ستشارك في تصفيات ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2019؛ لأن الفريق بحاجة إلى الانسجام والاستقرار".

وتابع: "بعد مباراة البرتغال (المقررة في السابع من يونيو بلشبونة) سنغلق ملف المنتخب مع تركه مفتوحا لمن هو أجدر بتمثيل المنتخب الجزائري، حتى نبدأ الإعداد لمباراة جامبيا المقررة في سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا".

من جهة أخرى، حاول ماجر التقليل من وقع الخسارة أمام السعودية بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما، الأربعاء، بمدينة قاديس الإسبانية.

وأوضح أن "المباراة كانت مكسبا كبيرا للمنتخب الجزائري للمحليين،، بالرغم من الخسارة التي أعتبرها طبيعية. المواجهة تميزت بالروح القتالية وأفادتنا كثيرا، حيث أعطتنا نظرة على كل لاعب ومدى أحقيته باللعب في المستوى الدولي".

ولم يخف المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، في التصريح ذاته الذي أدلى به للإذاعة الجزائرية، إعجابه بأداء محمد نعماني، مدافع نادي شباب بلوزداد.