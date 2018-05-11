صلاح: الموسم الحالي مع ليفربول "مجرد بداية"

هسبريس - د.ب.أ

ألمح النجم المصري محمد صلاح إلى بقائه مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة رغم تزايد التكهنات حول اقترابه من ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن ما تحقق في موسمه الأول مع ليفربول "مجرد بداية".

وقال صلاح في تصريحات صحفية "سعيد للغاية هنا الأمور كلها تسير على مايرام"، مضيفا "بالتأكيد لدي طموح لمستقبلي مع ليفربول، لقد قدمنا مسيرة هائلة هذا الموسم، والآن نحن في نهائي دوري الأبطال والجميع يشعر بالإثارة".

وتابع "هي مجرد البداية، إنه العام الأول لي هنا، وهو العام الأول أيضا لغيري من اللاعبين، هي مجرد البداية".

وأوضح "نشعر براحة كبيرة فيما يتعلق بفرصتنا في المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا".

وأشار "في طريقنا للمباراة النهائية هزمنا فرق كبيرة مثل مانشستر سيتي وروما، إنها مجرد البداية.. نريد أن نهزم ريال مدريد ونفوز باللقب."

وتوج صلاح بجائزتي لاعب العام في ليفربول التي يمنحها النادي ، ولاعب الموسم في النادي الأحمر التي يتم حسمها من خلال تصويت جماهير النادي، وذلك في حفل توزيع جوائز الأفضل لموسم 2017 - 2018، الذي أقيم بملعب (آنفيلد) معقل الفريق أمس الخميس.

وأحرز صلاح 43 هدفا خلال 50 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، كما ساهم في تأهل الفريق لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وبذلك، ارتفع عدد الجوائز التي نالها صلاح خلال مسيرته مع ليفربول إلى 32 جائزة.

حصد محمد صلاح 30 جائزة طوال مشواره مع ليفربول، حيث نال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الانجليزية، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من رابطة النقاط البريطانية، كما توج بجائزتي أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

كما حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول سبع مرات، وجائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين أربع مرات، ومن الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

وتوج صلاح أيضا بجائزة هدف الشهر في نادي ليفربول ست مرات، وجائزة "هدف الجولة" في دوري أبطال أوروبا "مرتين"، وجائزة "لاعب الجولة" بنفس المسابقة القارية أربع مرات.

أثيرت تكهنات يوم الثلاثاء الماضي عن صفقة محتملة لانتقال صلاح من صفوف ليفربول إلى ريال مدريد.

وذكر برنامج "إل شيرينجيتو" التلفزيوني الإسباني أن ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع صلاح بصرف النظر عن القيمة المالية للصفقة التي تردد أنها قد تبلغ 200 مليون يورو.

ووفقا للبرنامج الإسباني فإن قدوم صلاح إلى سانتياجو برنابيو سيعني رحيل الجناح الويلزي جاريث بيل، وهو ما سيمنح الفرصة للاعب المصري لارتداء القميص رقم 11 الذي اعتاد أن يرتديه مع ليفربول.

وأشار موقع دون بالون الإسباني إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول اشترط الحصول على ثلاثة من لاعبي ريال مدريد للموافقة على بيع صلاح، ويتعلق الأمر بكيلور نافاس وجاريث بيل وماتيو كوفاسيتش.

وأوضح الموقع الإسباني أن مباراة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 ماي ستكون الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول قبل انتقاله للنادي الملكي.

وأضاف دون بالون أن النجم المصري توصل لاتفاق مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، ولكن كلوب يرغب في حصول فريقه على 200 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.