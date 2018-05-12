ريال مدريد يوقف مفاوضات ضم ليفاندوفسكي

هسبريس - إفي

أعلنت قناة (سكاي) الألمانية أن نادي ريال مدريد الإسباني أوقف المفاوضات حول ضم مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وهذا الأسبوع، استبعد رئيس مجلس إدارة البايرن، كارل هاينتس رومينيجه، رحيل ليفاندوفسكي بنهاية هذا الموسم، قائلا "لا داعي للقلق، سيبقى ليفاندوفسكي في صفوف البايرن".

ووفقا لمصادر مختلفة، فإن هدف المهاجم البولندي كان الانتقال إلى الفريق الملكي ولذا قام بتغيير وكيل أعماله واستعان بآخر وهو الإسرائيلي بيني زهافي.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع النادي البافاري ممتد حتي 2021 ولا يوجد فيه شرط جزائي خاص برحيل اللاعب، لذلك يمتلك النادي وضعا مميزا في حالة وجود أية مفاوضات.

وتم انتقاد اللاعب البولندي بشدة بعد أدائه المخيب للآمال في مباراتي البايرن أمام الميرينجي في نصف نهائي دوري الأبطال الذي تأهل بعده الريال للنهائي.

ومع ذلك، فإن الضغط الإعلامي جعل قضية ليفاندوفسكي بالنسبة للبايرن مسألة مبدأ، وعلى الأرجح لن يسمح النادي برحيل اللاعب إلا في وجود مقابل مادي هائل.