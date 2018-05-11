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الرئيسية | رياضة | راية المغرب في خمور ألمانية .. والشركة تعتذر

راية المغرب في خمور ألمانية .. والشركة تعتذر

راية المغرب في خمور ألمانية .. والشركة تعتذر
هسبورت من الرباط
الجمعة 11 ماي 2018 - 21:05

تقدمت شركة ألمانية مختصة في صنع الخمور اعتذارها للدول العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما سوقت لقوارير جعة تحمل أغطيتها أعلام الدول الأربعة، من بينها المغرب.

وبعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له الشركة من طرف نشطاء، بسبب قوارير الخمر المغطاة بعلم السعودية الذي يحمل الشهادتين، قامت بسحب بعض منتجاتها التي تحمل أعلام الدول المشاركة في المونديال، وفق ما نقله موقع t-online الألماني.

ونشرت الشركة الألمانية، عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك، اعتذارا رسميا عن طباعة علم السعودية وشعار التوحيد على أغطية منتجاتها وقالت إنها طبعت أعلام كل الدول المشاركة في مونديال روسيا، من بينها علم المغرب على أغطية منتجاتها، وهو إجراء تقوم به منذ سنوات بالتزامن مع انطلاق المونديال.

وأوضحت الشركة ذاتها أنها لم تكن تعلم أن الرمز الموجود على علم السعودية له بعد عقدي عند المسلمين، مضيفة "نحن أخطأنا عن غير قصد.. ونعتذر"، لكنها استبعدت إمكانية سحب المنتج من الأسواق؛ "لصعوبة الأمر".

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