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الجيش والفتح يرتضيان التعادل في ديربي العاصمة
الجمعة 11 ماي 2018 - 22:44
أنهى التعادل الإيجابي هدف لمثله نتيجة مباراة ديربي العاصمة التي جمعت اليوم الجمعة بين فريقي الفتح الرباطي لكرة القدم ونظيره الجيش الملكي، برسم الجولة 29 من البطولة.
وحسم البياض نتيجة النصف الأول من المواجهة، قبل أن يتمكن الجيش الملكي من هز شباك الحارس أمسيف في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب مصطفى اليوسفي، فيما عدل للفتح اللاعب مهدي الباسل في الدقيقة 61.
وفوت الفتح الرباطي بهذا التعادل فرصة الاقتراب من المتصدر، حيث بات في رصيده 46 نقطة في الصف الثالث، في المقابل بلغ رصيد الجيش الملكي النقطة 40 في المركز الثامن.