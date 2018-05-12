البرازيل ستلعب دون داني ألفيس في كأس العالم

هسبريس - رويترز

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المدافع داني الفيس يعاني من إصابة في الركبة اليمنى وسيغيب عن نهائيات كأس العالم التي تنطلق في روسيا الشهر المقبل.

وأصيب لاعب باريس سان جيرمان البالغ من العمر 35 عاما في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في نهائي كأس فرنسا يوم الثلاثاء الماضي. وانتقل رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إلى باريس وقرر ضرورة خضوعه لجراحة بعد تشخيص إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان "من الواضح أن استدعاء داني ألفيس لفترة الإعداد والمباريات الودية قبل كأس العالم بات مستحيلا".

وستخوض البرازيل مباراتين وديتين أمام كرواتيا في الثالث من يونيو حزيران والنمسا في العاشر من الشهر ذاته قبل أن تستهل مشوارها في البطولة أمام سويسرا في 17 يونيو .

وستلتقي بطلة العالم خمس مرات بعدها مع كوستاريكا ثم صربيا.

وخاض ألفيس أكثر من مئة مباراة مع المنتخب ويعتبر أحد عناصر الخبرة في الفريق.

ويمثل غيابه ضربة قوية لمدربه تيتي ليس فقط بسبب قدراته الفنية العالية ولكن لدوره المهم في غرفة الملابس لأنه أحد أكثر اللاعبين المحبوبين بالفريق.

ومن المتوقع أن يغيب الظهير الأيمن، الذي يجيد إرسال الكرات العرضية، لفترة تصل إلى ستة أشهر لكنه حظي بدعم كبير من أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

وكتب بيليه، الذي غاب بسبب الإصابة عن نهائيات كأس العالم في 1962 و1966، على تويتر "أنا حزين جدا لمعرفة ذلك. يكره اللاعبون الغياب عن المباريات لكني أعرف من تجربة شخصية أن الغياب عن مباريات كأس العالم هو أسوأ شعور ممكن".