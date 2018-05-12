حكيمي: رونالدو الأفضل عالميا .. وهذه حظوظ المغرب في المونديال

هسبريس من الرباط

أكد المغربي أشرف حكيمي أنه يشعر بـ"التميز" كونه يشكل جزءا من فريق ريال مدريد، مبرزا أن زميله البرازيلي مارسيلو هو مثله الأعلى، وأنه سعيد بالتعلم يوميا من داني كارباخال.

وبعد أن تجاوزوا على موقع "أنستغرام" مليون شخص، تحدث حكيمي مباشرة مع متابعيه وانضم إليهم زملاؤه بالريال، مارسليو وكارباخال ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال وكيكو كاسيا وماركوس يورنتي ولوكا زيدان، الذين أطلقوا العديد من النكات، وبعدها بدأ اللاعب المغربي في الرد على أسئلة المشجعين عبر "تويتر".

وعن نجم الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال حكيمي: "إنه أفضل لاعب في العالم ويعمل بشكل نموذجي، وأعتبره مرجعا أتطلع إليه دائما"، وفق ما نقلته وكالة "إفي".

وسيضطر اللاعب المغربي لمواجهة "الدون" في دور المجموعات بمونديال روسيا الذي ينطلق في يونيو المقبل، حيث ينافس منتخب المغرب بالمجموعة الثانية مع البرتغال وإسبانيا إلى جانب إيران.

وعن هذه المواجهة، قال حكيمي: "ستكون تجربة لا تنسى"، مضيفا: "نعلم أن أمامنا منافسين كبارا وأن كل مباراة ستكون صعبة للغاية، لا سيما أمام إسبانيا والبرتغال".

وأكد أن "هناك منتخبات جيدة جدا والمغرب ليس من المرشحين للفوز، لكن لدينا حماسة كبيرة لتحقيق تقدم في البطولة"، معتبرا أن "من أفضل المشاعر لدى لاعب كرة القدم الدفاع عن منتخب بلاده. إنني سعيد باللعب مع المغرب".

وبخصوص نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر بين الريال وليفربول الإنجليزي في 26 ماي الجاري في مدينة كييف، قال حكيمي: "إننا نعمل يوميا بشكل جيد جدا للوصول إلى كييف في أفضل حال وحتى نستطيع منح الفرحة لجماهير الريال الذين يتشوقون إلى ذلك".

وأضاف: "سيكون نهائيا رائعا في مباراة صعبة نحن جاهزون لخوضها. ليفربول أثبت في هذه النسخة من التشامبيونز أنه فريق عظيم، ونحن تمكنا من إقصاء فرق كبرى من أجل الوصول إلى كييف عن استحقاق".

وردا على سؤاله عن التقارير التي تشير إلى احتمالية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى الملكي، لم يتردد اللاعب المغربي في التأكيد على أن نجم السيليساو سيكون مرحبا به في قلعة سانتياغو برنابيو، مبرزا أن "أفضل اللاعبين في العالم لهم مكان دائما في ريال مدريد".