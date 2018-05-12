بوفال يقترب من العودة إلى الدوري الفرنسي

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس من مصدر مقرب منه أن الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، يرغب في العودة إلى الدوري الفرنسي.

وكشف المصدر ذاته أن بوفال يميل إلى الالتحاق بفريقي مارسيليا أو ليون الفرنسيين، بعد أن وضعته إدارة نادي ساوثهامبتون في لائحة المغادرين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويراهن الدولي المغربي على الالتحاق بأحد الفريقين الفرنسيين لرغبته في اللعب بـ"دوري أبطال أوروبا"، خصوصا وأن ليون يحتل المرتبة الثانية على بعد دورتين من ختام الدوري الفرنسي، بينما يحتل مارسيليا المركز الرابع.

ولعب بوفال هذا الموسم 26 مباراة، جلها احتياطيا، وسجّل طيلة الموسم هدفين وأهدى تمريرتين حاسمتين، فيما يحضر بانتظام في لائحة المنتخب المغربي، ويعول عليه من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، بعد أن أصبح اسمه موجودا في مباريات "الأسود" الأخيرة.

وانتقل بوفال من فريقه السابق "ليل" الفرنسي إلى "ساوثهامبتون" بصفقة بلغت قيمتها 16 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 18 مليون يورو، محطما بذلك الرقم القياسي السابق للفريق البالغ 15 مليون جنيه استرليني، الذي دفعه مقابل ضم الأرجنتيني داني أوزفالدو من روما الإيطالي في 2013.