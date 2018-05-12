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الرئيسية | رياضة | أبرون يرفع شعار "النزاهة" أمام اتحاد طنجة

أبرون يرفع شعار "النزاهة" أمام اتحاد طنجة

أبرون يرفع شعار "النزاهة" أمام اتحاد طنجة
هسبورت- محمد أمين متبار*
السبت 12 ماي 2018 - 15:35

نفى عبد المالك أبرون، رئيس فريق المغرب التطواني، تلقي فريقه أي دعم مادي عبارة عن تحفيزات من مسؤولي الوداد البيضاوي، قصد هزم اتحاد طنجة، اليوم، برسم الجولة 29 من الدوري المغربي للمحترفين، وذلك عقب ترويج أخبار تؤكد تدخل الوداد ماديا لتشجيع "الماط" على الإطاحة بالاتحاد بميدانه.

ورد أبرون عبر "هسبورت" بقوة على مروجي "الخبر"، معتبرا أن فريقه عازم على مواصلة النتائج الإيجابية على أمل إنهاء الموسم برصيد 42 نقطة، مرورا بالانتصار في مباراتيه المقبلتين أمام كل من اتحاد طنجة وحسنية أكادير، دون الحاجة لتحفيزات كيفما كان نوعها.

ودعا أبرون جمهور كرة القدم إلى متابعة "نزاهة" الفريق من خلال تتبع تفاصيل مباراة اليوم بملعب "ابن بطوطة"، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الأزمة المادية للفريق ستنفرج قريبا، بعد محادثات جمعته بمسؤولي الجهة من أجل الإفراج عن الدعم المخصص للنادي.

وعبر رئيس "الماط" عن أسفه لقرب إسدال الستار عن منافسات الموسم الكروي الجاري، معتبرا أن فريقه قادر على المنافسة على اللقب في حال تبقت دورات إضافية وذلك عقب الانتفاضة التي عرفها الفريق في مرحلة الإياب، والتي نقلته إلى وسط الترتيب بعد أن كان قريبا من مغادرة القسم الوطني الأول.

وتعتبر مباراة اليوم بين اتحاد طنحة والمغرب التطواني حاسمة للفريق "الأزرق" من أجل وضع خطوة إضافية في طريق حصد اللقب الأول في تاريخه، والذي يمكن أن يحسم في حال نجح الاتحاد في حصد النقاط الثلاث، مقابل تعادل أو خسارة الوداد البيضاوي أمام أولمبيك آسفي، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب المسيرة بآسفي، في نفس التوقيت.

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