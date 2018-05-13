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الرئيسية | رياضة | الياميق يفكر في نادي جنوى قبل "المونديال"

الياميق يفكر في نادي جنوى قبل "المونديال"

الياميق يفكر في نادي جنوى قبل "المونديال"
هسبورت - عبد الصمد الراجي*
الأحد 13 ماي 2018 - 07:24

قَال المغربي، جواد الياميق، مدافع فريق جنوى الإيطالي، إن فكرة المشاركة مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، لا تبارح تفكيره، مؤكّدا في الوقت نفسه أنه بدأ ينسجم مع أجواء مدينة جنوى.

وأضاف مدافع فريق الرجاء البيضاوي السابق في مقابلة مع إذاعة "RMC" "دائماً ما أفكر في المنتخب، بقي أمامي مباراتان هنا، وبعد غيابنا لعشرين عاما عن المونديال، سنعود للمشاركة في أهم بطولة كروية وعلينا الاستعداد لهذا الحدث جيدا".

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في التصريح ذاته "أنا سعيد للغاية لأني ألعب في صفوف الفريق الأقدم والأعرق في إيطاليا، والستة الأشهر التي قضيت هنا كانت مهمة كثيرا في مساري المهني".

وزاد اللاعب المنتقل إلى إيطاليا في الميركاتو الشتوي الماضي "فوجئت بالجمهور الكبير في مدينة جنوى، لكنني جئت من مدينة جماهيرها معروفة في جميع أنحاء العالم ألا وهي جماهير الرجاء، وهذا ساعدني كثيرا".

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