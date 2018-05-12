24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:46
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العرب وتضخم الأنا...
- إنجاز بعد فاجعة الغرق
- مديرية سيدي سليمان تحتفي بميلاد ولي العهد
- "قادمون وقادرون" تناقش أوضاع نساء صفرو
- زياش يحظى باهتمام أندية الدوري الإنجليزي
صور ووثائق جديدة تبعث الحياة في قبر "الشاعر المتمرد" قباني (5.00)
كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا (5.00)
رصيف الصحافة: رئيس موريتانيا يستقبل مبعوثا خاصا من البوليساريو (5.00)
"فيفا" ترفض طلَب المغرب منع أربع جُزر أمريكية من التصويت (5.00)
- التهديد بمتابعة "المقاطعين" يجلب انتقادات لاذعة إلى الحكومة - (153)
- مشتكية: بوعشرين وحش مريض نفسيا .. والجنس مقابل العمل - (71)
- برلمانيون يطالبون بمراقبة المحروقات ومحاربة ممارسات مشبوهة - (59)
- محطات وقود: المقاطعة لم تؤثر على منافسة شركات المحروقات - (59)
- "علاش تتشوف فيّا" .. حملة تُواجه "الْحَضية" في الأحياء الشعبية - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ابنة المدرب إيرفي رونار تتعرض لاعتداء جنسي
أكدت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم السبت، تعرض كونديد رونار، ابنة مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إيرفي رونار، لاعتداء جنسي خلال تصوير إحدى حلقات برنامج "Koh Lanta" الذي يُذاع على قناة "TF1" الفرنسية.
وحسب صحيفة "Le Parisien" فإن نجلة المدرب الفرنسي اتهمت مشاركا في البرنامج المذكور بالاعتداء الجنسي عليها خلال التصوير بـ"جزر الفيجي"، وهو ما أكده رونار في تصريح للمنبر الإعلامي المذكور، إذ أشار إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث، وأن ابنته في طريقها إلى فرنسا في الوقت الحالي.
من جانبها أكدت الشركة المنتجة للبرنامج فتح تحقيق في القضية مع توقيف التصوير، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت الواقعة لعدم توفر شهود على الحادث الذي يعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، إذ قامت الضحية البالغ من العمر 21 عاما بتوجيه نداء استغاثة لطاقم البرنامج، عبر جهاز "تالكي والكي"، تدعوهم إلى نجدتها بعدما قام مرافقها بالاعتداء عليها جنسيا.