ابنة المدرب إيرفي رونار تتعرض لاعتداء جنسي

هسبورت - عبد الصمد الراجي*

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم السبت، تعرض كونديد رونار، ابنة مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إيرفي رونار، لاعتداء جنسي خلال تصوير إحدى حلقات برنامج "Koh Lanta" الذي يُذاع على قناة "TF1" الفرنسية.

وحسب صحيفة "Le Parisien" فإن نجلة المدرب الفرنسي اتهمت مشاركا في البرنامج المذكور بالاعتداء الجنسي عليها خلال التصوير بـ"جزر الفيجي"، وهو ما أكده رونار في تصريح للمنبر الإعلامي المذكور، إذ أشار إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث، وأن ابنته في طريقها إلى فرنسا في الوقت الحالي.

من جانبها أكدت الشركة المنتجة للبرنامج فتح تحقيق في القضية مع توقيف التصوير، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت الواقعة لعدم توفر شهود على الحادث الذي يعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، إذ قامت الضحية البالغ من العمر 21 عاما بتوجيه نداء استغاثة لطاقم البرنامج، عبر جهاز "تالكي والكي"، تدعوهم إلى نجدتها بعدما قام مرافقها بالاعتداء عليها جنسيا.

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