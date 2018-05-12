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الرئيسية | رياضة | ابنة المدرب إيرفي رونار تتعرض لاعتداء جنسي

ابنة المدرب إيرفي رونار تتعرض لاعتداء جنسي

ابنة المدرب إيرفي رونار تتعرض لاعتداء جنسي
هسبورت - عبد الصمد الراجي*
السبت 12 ماي 2018 - 19:27

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم السبت، تعرض كونديد رونار، ابنة مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إيرفي رونار، لاعتداء جنسي خلال تصوير إحدى حلقات برنامج "Koh Lanta" الذي يُذاع على قناة "TF1" الفرنسية.

وحسب صحيفة "Le Parisien" فإن نجلة المدرب الفرنسي اتهمت مشاركا في البرنامج المذكور بالاعتداء الجنسي عليها خلال التصوير بـ"جزر الفيجي"، وهو ما أكده رونار في تصريح للمنبر الإعلامي المذكور، إذ أشار إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث، وأن ابنته في طريقها إلى فرنسا في الوقت الحالي.

من جانبها أكدت الشركة المنتجة للبرنامج فتح تحقيق في القضية مع توقيف التصوير، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت الواقعة لعدم توفر شهود على الحادث الذي يعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، إذ قامت الضحية البالغ من العمر 21 عاما بتوجيه نداء استغاثة لطاقم البرنامج، عبر جهاز "تالكي والكي"، تدعوهم إلى نجدتها بعدما قام مرافقها بالاعتداء عليها جنسيا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد الحكيم السبت 12 ماي 2018 - 19:47
اتمنى ان لا تكون لهذه القضية،اثار سلبية على رونار في تحضيرات المنتخب لكاس العالم
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2 - مغربية السبت 12 ماي 2018 - 19:49
هناك بعض الوحوش الادمية التي تدمر حياة الانثى من اجل اشباع نزواتها لدقاىق معدودات .و عندما يساءل عن السبب يقول كانت عارية بالفعل هي اخطات لكن اقول لو غضضت من بصرك لما وقع دالك .افعل ما عليك و المخطا حسابه عند الرحمن . يجب على الانثى ان تستر و الدكر ان يغض بصره معادلة لن تتحقق ابدا مع الاسف .اللهم اهدنا
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12
3 - خبر قديم معاد السبت 12 ماي 2018 - 19:52
ليست اول سابقه فقد كان نفس الشيء قبل حضور المدرب للمغرب على المتفحص البحث لماذا هذا الخبر في أوقات كهذه قرب المونديال المهم التركيز والجاهزيه النفسيه لخوض غمار المونديال المحترف لا يتاثر بمثل هذه الأشياء كانت حقيقية او لا لازم منتخب قوي بعقليه محترفه خلفه شعب جامعه وفكر محترف للتغلب على اول مرحله من الشك بمقارعه الأبطال
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4 - مهاجر السبت 12 ماي 2018 - 20:05
يحب معرفة اول أسباب التحرش ؟ فالتحرش الجنسي منتشر في الدول الغربية وسببه التبرج.. غير ان الغربيين تتحرشوا من تحتها يعني متستعملوش العنف ...و أكدت دراسة ان النساء لتخرَّجوا عاريات متبرجات تبغيو لتحرش كتأكيد على جمالهم و انوثتهم
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5 - khaald السبت 12 ماي 2018 - 20:10
نتاسف لهذا الفعل المشين ونتمنى أن لا يكون الحادث سلبيا على الناخب الوطني ويربك حساباته مع المنتخب الوطني
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