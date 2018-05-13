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الرئيسية | رياضة | بنعطية يوجه رسالة إلى يوسف حجي بعد اعتزاله

بنعطية يوجه رسالة إلى يوسف حجي بعد اعتزاله

بنعطية يوجه رسالة إلى يوسف حجي بعد اعتزاله
هسبورت من الرباط
الأحد 13 ماي 2018 - 11:28

وجه قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، مهدي بنعطية، رسالة إلى زميله السابق يوسف حجي، الذي قرر الاعتزال ووضع حد لمشواره الكروي الحافل مع فريق نانسي الفرنسي والمنتخب الوطني المغربي.

ونشر مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي "تغريدة" على "تويتر" قال فيها: "تعرفت عليك كخصم وكزميل! شكراً لك على استقبالي في المنتخب الوطني لحظة قدومي قبل 10 سنوات من الآن"، مضيفا: "أنت لاعب كبير، بطل، وأنا فخور باللعب بجوارك، بالتوفيق لك في حياتك الجديدة يا أخي".

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1 - رياضي الأحد 13 ماي 2018 - 11:41
كلام جد راقي .من رجل ارقى ووطني غيور.
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