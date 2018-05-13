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بنعطية يوجه رسالة إلى يوسف حجي بعد اعتزاله
الأحد 13 ماي 2018 - 11:28
وجه قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، مهدي بنعطية، رسالة إلى زميله السابق يوسف حجي، الذي قرر الاعتزال ووضع حد لمشواره الكروي الحافل مع فريق نانسي الفرنسي والمنتخب الوطني المغربي.
ونشر مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي "تغريدة" على "تويتر" قال فيها: "تعرفت عليك كخصم وكزميل! شكراً لك على استقبالي في المنتخب الوطني لحظة قدومي قبل 10 سنوات من الآن"، مضيفا: "أنت لاعب كبير، بطل، وأنا فخور باللعب بجوارك، بالتوفيق لك في حياتك الجديدة يا أخي".
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