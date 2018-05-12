إنجاز تاريخي .. اتحاد طنجة يحرز لقب البطولة

هسبريس من الرباط

توج فريق إتحاد طنجة بلقب البطولة الإحترافية، اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول لكرة القدم، قبل دورة واحدة من انتهاء البطولة، وذلك بعد انتصاره بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه المغرب التطواني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ارضية الملعب الكبير لطنجة برسم منافسات الدورة الـ29.

وافتتح المغرب التطواني حصة الأهداف في الدقيقة 28 عن طريق المدافع السنغالي مرتضى فال، فيما عدل "فارس البوغاز" النتيجة في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب أحمد شنتوف، قبل أن يسجل اللاعب حمزة الموساوي بالخطأ في مرماه ثاني أهداف إتحاد طنجة، ليدون اسمه ضمن الأندية الفائزة باللقب وهو الأول له في مسيرته.

واستفاد فريق اتحاد طنجة من اكتفاء مطارده المباشر الوداد البيضاوي بالتعادل مع مضيفه أولمبيك آسفي بهدف لمثله .