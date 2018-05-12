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كُتّاب وآراء
إنجاز تاريخي .. اتحاد طنجة يحرز لقب البطولة
توج فريق إتحاد طنجة بلقب البطولة الإحترافية، اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول لكرة القدم، قبل دورة واحدة من انتهاء البطولة، وذلك بعد انتصاره بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه المغرب التطواني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ارضية الملعب الكبير لطنجة برسم منافسات الدورة الـ29.
وافتتح المغرب التطواني حصة الأهداف في الدقيقة 28 عن طريق المدافع السنغالي مرتضى فال، فيما عدل "فارس البوغاز" النتيجة في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب أحمد شنتوف، قبل أن يسجل اللاعب حمزة الموساوي بالخطأ في مرماه ثاني أهداف إتحاد طنجة، ليدون اسمه ضمن الأندية الفائزة باللقب وهو الأول له في مسيرته.
واستفاد فريق اتحاد طنجة من اكتفاء مطارده المباشر الوداد البيضاوي بالتعادل مع مضيفه أولمبيك آسفي بهدف لمثله .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
Herculano desde Larache
اووووولي اوووووووولي اوووووووولي
اخوكم البركاني
مع العلم ان الوداد واكادير والجديدة يلعبون أحسن منهم ولايضيعون الوقت ولايبكون في المنابر الإعلامية ...
مبروك للمدرب الشاب ﻷول لقب له و لمدينته في التاريخ
ضربات جزاء في ثمانية مباريات متتالية
مبارته ضد اًولبيك خريبكة مهزلة التحكيم
تستاهل طنجة و إدريس لمرابط
هنيئا لنا بالروح الرياضية
كل الشكر لأسفي و تطوان
هنيئا للفرق التي اعتمدت على أبناء البلد
ادن طنجة تفوز بالبطولة الاولى والمدرب المقال ظل بصفر بطولة
من انكر انه كان ضد الاقالة وكان يقول تسرعوا فان ارشيف هسبريس موجود والحمد لله والغريب تعليقه موجود اعلاه وكان شيئا لم يكن
مبروك لطنجة و الامراض العصبية للمطبلين(ليم ما غايديهمش النعاس)
يكفي ان لمرابط دخل التاريخ من بابه الواسع كاول مدرب يفوز مع طنجة باول لقب وكاول مدرب يتسلم فريقا في الرتبة الثالثة عشر كان يصارع من الانفلات من النزول وفاز باللقب
اه نسيت من المزرفين الكبار بلمعتم الذي ترك طنجة ودهب الى فريق اخر وعاد بخفي حنين
البطولة ماشي في المستوى لا تنضيما ولا حتى حاجة
اللهم الجمهور الكروي الغيور على فريقه هذه هي نقطة الضوء اللي تما اما الباقي و الله الا 0
مدرب مغربي ربح البطولة الإفريقية للمحليين
مدرب مغربي ربح البطولة الإفريقية للأندية البطلة
مدرب مغربي يربح البطولة الوطنية الإحترافية القسم الأول
متى سوف تتغير عقلية المسؤولون المغاربة اللذين يعتبرون أنفسهـم " متقفون"