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الرئيسية | رياضة | إنجاز تاريخي .. اتحاد طنجة يحرز لقب البطولة

إنجاز تاريخي .. اتحاد طنجة يحرز لقب البطولة

إنجاز تاريخي .. اتحاد طنجة يحرز لقب البطولة
هسبريس من الرباط
السبت 12 ماي 2018 - 20:50

توج فريق إتحاد طنجة بلقب البطولة الإحترافية، اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول لكرة القدم، قبل دورة واحدة من انتهاء البطولة، وذلك بعد انتصاره بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه المغرب التطواني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ارضية الملعب الكبير لطنجة برسم منافسات الدورة الـ29.

وافتتح المغرب التطواني حصة الأهداف في الدقيقة 28 عن طريق المدافع السنغالي مرتضى فال، فيما عدل "فارس البوغاز" النتيجة في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب أحمد شنتوف، قبل أن يسجل اللاعب حمزة الموساوي بالخطأ في مرماه ثاني أهداف إتحاد طنجة، ليدون اسمه ضمن الأندية الفائزة باللقب وهو الأول له في مسيرته.

واستفاد فريق اتحاد طنجة من اكتفاء مطارده المباشر الوداد البيضاوي بالتعادل مع مضيفه أولمبيك آسفي بهدف لمثله .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - رجاوي السبت 12 ماي 2018 - 21:01
من رجاوي الى طنجاوي مبرررررروك عليكم الفوز بالبطولة.
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57
2 - yassine السبت 12 ماي 2018 - 21:01
مبروووووك و مليار مبروك رغم انني راجاوي و وجدي
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55
3 - رضى السبت 12 ماي 2018 - 21:02
ألف مبروك لطنجاوا خاصة ولجبالة عامة
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48
4 - جبلي ابن الجبل السبت 12 ماي 2018 - 21:02
مبروك لطنجاوة و لشمال بهاد اللقب و حظ موفق للمغرب التطواني في انتظار صعود أندية شمالية للدوري الاول
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40
5 - جواد العرائش السبت 12 ماي 2018 - 21:02
مبرووووووووك لطنجة الحبيبة و الشمااااال بأكمله

Herculano desde Larache
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39
6 - abdo tanjawi السبت 12 ماي 2018 - 21:03
طنجاوي وراسي عالي شعار نهاية البطولة
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29
7 - حميد السبت 12 ماي 2018 - 21:03
هنيئاً لفارس البوغاز من ودادي بكل روح رياضية ورمضان كريم لجميع المسلمين
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64
8 - yassine agadir السبت 12 ماي 2018 - 21:03
مبروك لي اتحاد طنجة الأبطال يستهلو مشاء الله
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37
9 - من تاونات السبت 12 ماي 2018 - 21:03
ألف مبروك لفارس البوغاز ، ومبروك لكافة الطنجاويين .
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31
10 - ودادي السبت 12 ماي 2018 - 21:03
ولله حتى حشومة هد لفريق بطل المغرب ايبهدلو بينا في لعصبة
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-131
11 - من ودادي السبت 12 ماي 2018 - 21:03
ألف مليون مبروك لي إتحاد طنجة البطولة تستاهلو من جد وجد إنشاء الله الإستمرارية . مبروك لأهل الشمال
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40
12 - WAFI DE FES السبت 12 ماي 2018 - 21:04
هنيئا لعروس الشمال بالقلب الاول في تاريخه .
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29
13 - جميل السبت 12 ماي 2018 - 21:04
الف الف مبروك لاتحاد طنجة و لجميع طناجويييين
اووووولي اوووووووولي اوووووووولي
اخوكم البركاني
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21
14 - النورس السبت 12 ماي 2018 - 21:04
مبروك اتحاد طنجة اول لقب والف مبروك النزاهة آسفي. تطوان. تستحق طنجة اللقب . الوداد ليش عليها أن تتحسر بعد ريمونطادا خيالية لكن خسارة سبع مباريات مع عموتة ابعدته عن اللقب . أتمنى أن يحصل على الوصافة لمتابعة مغامرته الأفريقية للموسم الرابع على التوالي . تحية لناس طنجة الغاليين .
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29
15 - abdou السبت 12 ماي 2018 - 21:04
مبروك للطانجاويين و حظ موفق في المنافسات الإفريقية
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21
16 - الحسين السبت 12 ماي 2018 - 21:05
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف مبروك إتحاد طنجة ( الجيل الذهبي )
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17
17 - السعيدي السبت 12 ماي 2018 - 21:06
مبروك والف مبروك فريق يستحق اللقب اتمنا له التوفيق في مشواره وتمثيل المغرب قاريا احسن تمثيل. مبروك لطنجة.
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10
18 - حفيظ السبت 12 ماي 2018 - 21:06
هنيئا يستحقون اللقب. حظ سعيد لفريق الوداد البيضاوي في الموسم القادم ان شاء الله
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7
19 - متتبع السبت 12 ماي 2018 - 21:07
اتحاد طنجية احرز البطولة بكترة السقوط وإضاعة الوقت وكترة لاحتجاجات في كل المباريات تقريبا والتباكي على الحكام وووو الخ...
مع العلم ان الوداد واكادير والجديدة يلعبون أحسن منهم ولايضيعون الوقت ولايبكون في المنابر الإعلامية ...
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-38
20 - Adil de Kenitra السبت 12 ماي 2018 - 21:08
Félicitations à Tanger pour ce Grand Sacre... o dima KAC...
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9
21 - hicham السبت 12 ماي 2018 - 21:09
من مشجع ودادي أقدم أحر التهاني إلى الجمهور الطنجاوي باللقب و أتمنى لهم المزيد من التألق و العطاء و ديما وداد و القادم أفضل إن شاء الله و رمضان مبارك كريم على جميع المغاربة
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14
22 - تطواني السبت 12 ماي 2018 - 21:09
مبروك ولكن طنجة ولله متستهل لبطولة كنت اتمنها الوداد او لحسنية مبروك عليكم اللقب التاني
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-29
23 - مومو السبت 12 ماي 2018 - 21:10
يستحق اللقب التاريخي لكونهم خططوا ادلك من البداية و قاموا بجلب اسماء وازنة (ﻻعبين) مدينة طنجة عزيزة على كل المغاربة.
مبروك للمدرب الشاب ﻷول لقب له و لمدينته في التاريخ
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7
24 - التحكيم السبت 12 ماي 2018 - 21:10
مبروك فارس البوغاز درع البطولة ولو لم يكون التحكيم نازيها
ضربات جزاء في ثمانية مباريات متتالية
مبارته ضد اًولبيك خريبكة مهزلة التحكيم
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-1
25 - Kamal oujda السبت 12 ماي 2018 - 21:10
الف مبروك للاتحاد و أهل طنجة. يستاهلو. جمهور رائع و مؤدب يستاهل يفرح.
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5
26 - ودادي السبت 12 ماي 2018 - 21:10
felicitations pour IRT vraimment elle merites et viva wac
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5
27 - Abdel السبت 12 ماي 2018 - 21:11
بطولة في المستوى ومنصفة هنيئا لاتحاد طنجة وهنيئا الإطار الوطني
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6
28 - سوسي حر. السبت 12 ماي 2018 - 21:11
مبروك اللقب الاول لاتحاد طنجة...و تهاني الى الترا هيركوليس و كل جماهير الازرق...و هارد لك لفريقي حسنية اكادير فالسنة المقبلة..
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3
29 - بديعة الودادية السبت 12 ماي 2018 - 21:11
كودادية اقول الف مبرووووووك لفريق اتحاد طنجة يستاهلو اللقب وكنتمنى مسيرة موفقة لفريقي الوداد البيضاوي في العصبة وباقي الفرق المغربية المشاركة ورمضان مبارك سعيد على جميع المغاربة
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13
30 - السعيدي السبت 12 ماي 2018 - 21:11
مبروك لاتحاد طنجة ولكل الجماهير الطنجوبة. بهدا الانجاز. ووفقكم الله فيما تبقى من المشوار الرياضي
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4
31 - الطنجاوي السبت 12 ماي 2018 - 21:12
مبروووك علينا نحن جد فرحوون نتمنى التهنئة من المدن اﻷخرى بلا . تفاصيل...
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6
32 - متسائل السبت 12 ماي 2018 - 21:13
من ودادي الف مبروك طنجة استاهلو كدلك برافو الوداد عودة موفقة ومن بعيد ولقاء كبير امام اسفي وعدم تركيز اللاعبين اضاع اللقب كدلك اضاعة الوقت من طرف اسفي خمس دقائق لم تلعب منها ولو دقيقة مبروك طنجة مرة اخرى تستاهلو
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6
33 - rayane السبت 12 ماي 2018 - 21:13
مبرررررروك عروس الشمال وشكرا جميع فرق البطولة على نزاهتها وجعل البطولة مشوقة إلى أخر لحظة
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5
34 - علي السبت 12 ماي 2018 - 21:15
مبروك لطنجة هذا الإنجاز التاريخي . هنيئا لجمهور طنجة الرائع .
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6
35 - med de sud السبت 12 ماي 2018 - 21:16
فريق مشاكس عمل بجد طوال الموسم يستهل هاد اللقب.ديما IRT
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7
36 - رجالي في الغربة السبت 12 ماي 2018 - 21:16
مبروك لاتحاد طنجة ويحيى المغرب من طنجة إلى الگويرة ورمضان مبارك إلى من يهزه قلبي في طنجة
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6
37 - الفشنالي السبت 12 ماي 2018 - 21:17
من بحراوة (سيدي علال البحراوي) إلى طنجاوة: مبروووووك البطولة
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5
38 - al oujdi السبت 12 ماي 2018 - 21:18
ثمار بادو الزاكي و انتداباته آتت اكلها مبروووك
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5
39 - عبد الفتاح الغابة السبت 12 ماي 2018 - 21:18
تحيا رياضية من بركان إلى الطنجة ألف مبرووك مبرووك عليكم تستاهلو كل خير
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6
40 - الف مبروك مدينتي السبت 12 ماي 2018 - 21:19
الف الف الف مبروك لطنجة بلقب البطولة انجاز تاريخي في بطولة اصبحت صعبة في المغرب ومناسبتها جاءت في سنة كاس العالم لروسيا ستستمر فرجتنا بسلام وفرح فهنيئا لك يا اتحاد طنجة مبروك مبروك مبروك
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4
41 - chouaib Mouhaabat السبت 12 ماي 2018 - 21:19
من اكادبر مشجع حسنية اكادير مبروك عليكم البطولة أيها الطنجاويين تستحقون الفوز على مجهوداتكم الجبارة فهنيئا لكم بهدا اللقب والعقبة للمرة الثانية إنشاء الله
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5
42 - و لنا تعليق السبت 12 ماي 2018 - 21:20
مبروك للإتحاد
تستاهل طنجة و إدريس لمرابط
هنيئا لنا بالروح الرياضية
كل الشكر لأسفي و تطوان
هنيئا للفرق التي اعتمدت على أبناء البلد
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6
43 - rachid essafi السبت 12 ماي 2018 - 21:22
هنيئا لجمهور طنجة الرائع الدي شجع فريقه مند انطلاق المبارة وحتى النهاية وشكرا للاطار المغربي لمرابط على المجهودات التي قدمها للفريق وحظ موفق للفريق في المنافسات القارية التي تتطللب مجهودات اكبر ولذلك على المسؤولين ان ينتدبوا عناصر جيدة لتطعيم الفريق
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4
44 - benmoh السبت 12 ماي 2018 - 21:23
felicitation IRT vous nous auriez tenu en haleine jusqu'a la derniere seconde.Mabrouk lbotola
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3
45 - محب الحسنية السبت 12 ماي 2018 - 21:26
جماهير حسنية اكادير تهنئ فريق ا تحاد طنجة بلقب البطولة الدي ناله عن جدارة واستحقاق الف مليون مبروك من مدينة اكادير الى جماهير طنجة الوفية
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4
46 - kima السبت 12 ماي 2018 - 21:26
من مغربي OCK الف مبروك ومسار موفق في عصبة الأبطال انشاء الله
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4
47 - احمد البوحسيني طنجاوي السبت 12 ماي 2018 - 21:27
ألف ألف مبروك علينا واخيرا وبعد طول انتظار يتحقق الحلم
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3
48 - موسى السبت 12 ماي 2018 - 21:27
مبروك لاتحاد طنجة ويحيى المغرب من طنجة إلى الگويرة ورمضان مبارك إلى من يهزه قلبي في الراشدية
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2
49 - الزاكوري السبت 12 ماي 2018 - 21:28
مبروووووووك عليهم. يستاهلو ... العمل والجدية والجمهور النقي
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2
50 - محمد الزموري السبت 12 ماي 2018 - 21:28
مبروك لاتحاد طنجة ومبروك على جمهورها الحضاري الرائع مبروووووووووووووووووك
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2
51 - hassan rajawi السبت 12 ماي 2018 - 21:29
مبروك لاتحاد طنجة لفوزه بالبطولة الاحترافية و حظ موفق لفريق الرجاء البيضاوي وباقي فرق البطولة الوطنية في قادم المناسبات وتحية للجماهير المغربية الراقية من طنجة الى الكويرة.
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3
52 - سعيد الالفة السبت 12 ماي 2018 - 21:33
مبروك تريليون مرة لطنجة بهذا اللقب والفوز بالبطولة ادريس امرابط اسكت الافواه التي كانت تتشدق بان طنجة ليست لها شخصية البطل ( اوو هما راهم عارفين راسهم شكون " المهللون و المطبلون للمدرب القديم المقال في الوقت المناسب وتعويضه بالمدرب المناسب وباقل وبكثيير من الاجر الذي كان يتقاضاه سابقه انه الدليل ان قرار الاقالة كان صائبا من طريف رئيس طنجة
ادن طنجة تفوز بالبطولة الاولى والمدرب المقال ظل بصفر بطولة
من انكر انه كان ضد الاقالة وكان يقول تسرعوا فان ارشيف هسبريس موجود والحمد لله والغريب تعليقه موجود اعلاه وكان شيئا لم يكن
مبروك لطنجة و الامراض العصبية للمطبلين(ليم ما غايديهمش النعاس)
يكفي ان لمرابط دخل التاريخ من بابه الواسع كاول مدرب يفوز مع طنجة باول لقب وكاول مدرب يتسلم فريقا في الرتبة الثالثة عشر كان يصارع من الانفلات من النزول وفاز باللقب
اه نسيت من المزرفين الكبار بلمعتم الذي ترك طنجة ودهب الى فريق اخر وعاد بخفي حنين
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-1
53 - ودادي السبت 12 ماي 2018 - 21:33
الوداد كريم خسرنا بطولة وداتها الفتح اول مرة وخسرنا بطولة وداتها طنجة اول مرة والغريب خسرنا فنصف التشامبينز ليغ من الزمالك ودات صن داونز البطولة ااول مرة فتاريخها.اتمنى التوفيق في المباراة القادمة لان الوداد ضروري يلعب التشامبيونز كل عام
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0
54 - مغامر السبت 12 ماي 2018 - 21:34
مبروووووك اتحاد طنجة مبروووك للجميع
البطولة ماشي في المستوى لا تنضيما ولا حتى حاجة
اللهم الجمهور الكروي الغيور على فريقه هذه هي نقطة الضوء اللي تما اما الباقي و الله الا 0
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-1
55 - سوسي من أكادير السبت 12 ماي 2018 - 21:35
مبروك للفريق الطنجاوي ولساكنة الشمال بهذا التثويج المستحق
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1
56 - Simo NYC السبت 12 ماي 2018 - 21:38
مبروك إتحاد طنجة
مدرب مغربي ربح البطولة الإفريقية للمحليين
مدرب مغربي ربح البطولة الإفريقية للأندية البطلة
مدرب مغربي يربح البطولة الوطنية الإحترافية القسم الأول
متى سوف تتغير عقلية المسؤولون المغاربة اللذين يعتبرون أنفسهـم " متقفون"
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0
57 - محمد السبت 12 ماي 2018 - 21:39
الف مليون ترليون مبروك لاتحاد طنجة،المرجو تعزيز الفريق بلاعبين جدد ممتازين ،لان الفريق مقبل على العصبة الافريقية، ولم لا تشريف الكرة الوطنية افريقيا.
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