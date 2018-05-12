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كُتّاب وآراء
اتحاد طنجة يدخل تاريخ الكرة المغربية بأول لقب للبطولة الوطنية
تمكن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم من حسم لقب البطولة الاحترافية في نسختها السابعة لأول مرة في تاريخه، بعد أن حقق، اليوم السبت، فوزا ثمينا على ضيفه المغرب التطواني، بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الـ29 من البطولة، حيث منحت نقاطها الثلاث درع الدوري رسميا لـ"فرسان البوغاز".
ومع بداية أطوار المواجهة بحث فريق اتحاد طنجة عن هدف السبق، لكن العناصر التطوانية قابلت ذلك باستماتة وقتالية، وهو ما مكنها من إبعاد الخطورة عن مرمى الحارس محمد اليوسفي، والحفاظ على نظافة الشباك بعد تدبير دقائق النصف الأول من النزال بذكاء.
وقد نجح لاعبو المغرب التطواني في إغلاق كل الممرات أمام التحركات الهجومية لأصحاب الأرض، إذ وجد أبناء المدرب إدريس المرابط صعوبات كبيرة في تجاوز الخط الخلفي للفريق التطواني، رغم سيطرتهم المطلقة على مجريات الجولة الأولى وخلقهم العديد من المحاولات السانحة للتهديف.
وتصدى الحارس التطواني محمد اليوسفي لتسديدة مركزة للاعب الشنتوف في الدقيقة الـ21، هزت جنبات الملعب الكبير لطنجة، قبل أن يباغت المدافع مرتضى فال دفاع وحارس اتحاد طنجة برأسية مركزة منح بها التقدم لفريقه في الدقيقة الـ28 من الجولة الأولى للمباراة.
ومع بداية الجولة الثانية، وبالتحديد في الدقيقة الـ48 تمكن "فرسان البوغاز" من إحراز هدف التعادل، عن طريق تسديدة قوية للاعب أحمد الشنتوف، هزم بها الحارس التطواني، وأعاد بها رفاقه في المباراة، لتتوالى بعد ذلك محاولات الفريق الطنجي الهجومية بحثا عن هدف الانتصار.
وقد واصلت العناصر الطنجاوية ضغطها على مرمى المغرب التطواني في باقي دقائق النزال، نتج عنه بعض الارتباك في دفاعه، الشيء الذي استثمره أصحاب الأرض لإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الـ60، بعد أن أدخل اللاعب حمزة الموساوي الكرة في شباكه.
وحافظ أبناء إدريس المرابط على تقدمهم إلى غاية إعلان الحكم عادل زوراق نهاية المباراة وفوز اتحاد طنجة، ليصبح في رصيده 52 نقطة، مبتعدا بذلك عن الحسنية والوداد، أقرب مطارديه، بأربع نقاط قبل الجولة الأخيرة.