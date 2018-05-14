أشرف حكيمي "يجهل" مستقبله في ريال مدريد

هسبريس - إفي

أكد الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي، مدافع ريال مدريد، أنه لا يعلم "شيئا" عن مستقبله وأن تركيزه منصب على إنهاء الموسم الحالي بالفوز بدوري أبطال أوروبا، دون أن يعلم ما إذا كان سيستمر مع الملكي الموسم القادم أم سيخرج معارا لناد آخر.

وقال حكيمي عقب فوز فريقه على سيلتا فيغو بسداسية بيضاء سجل منها هدفا، في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، "لقد واصلت العمل والتحسن، وهذا كان هدفي هذا العام، الآن انعكس ذلك في أخر مباراة أقيمت على ملعب سنتياغو بيرنابيو هذا الموسم بين جماهيرنا".

وأضاف "إنني سعيد للغاية بهذا الفوز وكذلك بالهدف الذي سجلته".

وقال المدافع المغربي (19 عاما) "لا أعلم شيئا عن مستقبلي، تركيزي منصب على المباراتين المتبقيتين (أمام فياريال في اخر جولات الليغا ثم أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي التشامبيونز ليغ) بعدها سيكون هناك وقتا ليقرر النادي وأنا والمدرب (الفرنسي زين الدين زيدان)".

وتابع قائلا "إنني ما زالت يافعا، يجب أن أتعلم وأنا هنا للتحسن إلى جانب أفضل اللاعبين، لذلك أنا في ريال مدريد".

وأبرز حكيمي أن الفوز بنتيجة عريضة أمام سيلتا فيغو أمس، يساعد في رفع الروح المعنوية للفريق قبل نهائي التشامبيونز ليغ المقرر في 26 مايو الجاري في كييف، مضيفا "لدي رغبة كبيرة في اللعب في كل مرة يمنحني فيها المدرب الفرصة. لقد تعاملت مع الأمر بحماسة شديدة وفوق كل شيء، بهدوء".