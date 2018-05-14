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الرئيسية | رياضة | الخليفي واثق من بقاء نيمار في سان جيرمان

الخليفي واثق من بقاء نيمار في سان جيرمان

الخليفي واثق من بقاء نيمار في سان جيرمان
هسبريس - إفي
الاثنين 14 ماي 2018 - 02:16

أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي أن لاعبه البرازيلي، نيمار دا سليفا سيبقى في حديقة الأمراء بنسبة 2000%، ليرد بذلك على الشائعات حول رغبة نجم السيلساو في الرحيل عن العاصمة الفرنسية.

وعقب هزيمة بي إس جي أمام رين (2-0) في الجولة الـ37 والأخيرة من الدوري الفرنسي، الذي توج به نادي العاصمة بالفعل، كان الخليفي حاسما في رده بشأن ما تردد في الآونة الأخيرة حول رغبة نيمار في الرحيل، وقال "إنه باق، إنني متأكد بنسبة 2000%، إنه يريد البقاء".

وتنضم تصريحات الخليفي لتلك التي أدلى بها المهاجم البرازيلي عبر حسابه على موقع (تويتر) مؤخرا في ظل تزايد الشائعات حول إمكانية انتقاله لريال مدريد الإسباني، حيث أكد في تغريدة أنه "فخور بارتداء القميص الجديد لباريس سان جيرمان ومواصلة منح الفرحة للجميع".

ويأتي كلا التصريحين بعيدا عن سياق الشائعات التي قرنت اسم نيمار بالريال وإمكانية انتقاله لسناتياجو بيرنابيو هذا الصيف، لا سيما بعد أن كشفت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أن المهاجم أخبر زملائه برغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية.

من جانبه، يواصل نادي ريال مدريد خطته للحصول على خدمات نيمار، وفقا لصحيفة (آس) التي ذكرت بأن هذه الصفقة المحتملة ستكلف الملكي أموالا طائلة، معتبرة أن باريس سان جيرمان الذي دفع الصيف الماضي 222 مليون يورو لاستقدام اللاعب من برشلونة، لن يبيع نجمه بأقل من 300 مليون يورو، الأمر الذي قد يدفع الريال لبيع الويلزي جاريث بيل للحد من تكلفة الصفقة.

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