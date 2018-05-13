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كُتّاب وآراء
الملاكمة المغربية تضمن 4 مقاعد بأولمبياد الأرجنتين
حقق المنتخب الوطني المغربي لرياضة الملاكمة نتائج مشرفة خلال بطولة إفريقيا للشباب، التي احتضنت فعالياتها القاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، واختتمت مساء أمس السبت، حيث تمكن القفاز المغربي من تحقيق 11 ميداليات، منها خمس ذهبيات.
وافتتحت غلة المغرب من الميداليات الذهبية بتتويج البطلة المغربية جميلة الزهراني في نزال وزن أقل من 54 كلغ بعد تفوقها على منافستها التونسية سارة بوراوي، فيما سار مواطنها محمد بلعوجة على نفس المنوال بعد إحرازه للقب القاري في وزن أقل من 64 كلغ، حيث انتصر في نزاله أمام التونسي مالك الرحموني، ليضمن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب.
وتواصل التفوق المغربي، بعد حصول كل من الملاكمة المغرببة سلمى الحجامي على ذهبية وزن أقل من 69 كلغ ومواطنتها هند مستقيم في وزن أقل من57 كلغ، الأخيرة التي ستمثل المغرب وإفريقيا في هذا الوزن "الأولمبي" بدورة "بوينوس آيريس" في الأرجنتين، كما هو الشأن لبطلي إفريقيا للشباب، كل من عبد الصمد عباز وياسين الورز، تواليا، في وزني أقل من 56 و69 كلغ.
ومعلوم أن المغرب، تحصل على 10 بطائق مؤهلة إلى بطولة العالم للشباب، التي ستحتضنها العاصمة الهنغارية "بودابيست"، في الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 31غشت المقبل، موزعة إلى ست لدى الذكور وأربع لدى الاناث، علما أيضا أن المحطة ستكون مؤهلة إلى "أولمبياد" الشباب، التي ستستضيفها "بونوس آيريس" الأرجنتينية في غشت المقبل.